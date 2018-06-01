В Пензе дольщики на большом собрании определили судьбу «Пензастроя»

В Пензе 1 июня в Центре культуры и досуга по инициативе арбитражного управляющего Венеры Аминовой проходит первое большое собрание кредиторов «Пензастроя», большая часть из которых — дольщики.

Как сообщает с места событий редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова, дольщиков собрался полный зал. В повестке значится ряд важных вопросов, среди которых — отчет временного управляющего об итогах процедуры наблюдения, принятие решения о применении в отношении «Пензастроя» одной из процедур банкротства, образование комитета кредиторов и другие.

Чтобы сформировать комитет кредиторов, от каждого недостроенного жилого комплекса должны выбрать по одному человеку. Также дольщикам раздали бюллетени, чтобы они смогли проголосовать за или против отчета временного управляющего, сформировать комитет кредиторов.

В собрании также участвуют председатель правительства Николай Симонов и глава областной Госжилстройтехинспекции Инна Левченко. Их появление в зале собравшиеся встретили аплодисментами.

«Поставлена задача губернатором, чтобы до 2020 года все дома были достроены. Первое собрание кредиторов очень важно для определения дальнейшего пути решения проблемы», — отметил Николай Симонов.

Венера Аминова сообщила, что кворум — 68,71%, поэтому собрание можно проводить. Она напомнила, что 18 октября 2017 года в отношении «Пензастроя» ввели процедуру наблюдения. Ее выбрали дольщики временным управляющим вместо Александра Арбатского, сложившего с себя полномочия.

«Движимого имущества у должника нет, есть 153 объекта недвижимости. Дело о банкротстве было возбуждено 1 сентября 2016 года, поэтому анализ деятельности компании проводился с 1 сентября 2013 года — по закону, за три года», — сказала она.

По ее словам, анализ финансового состояния показал, что имеются признаки преднамеренного банкротства. Выводы сделаны по бухгалтерской документации.

«Сделки были выявлены трех групп: которые были совершены в подозрительный период за шесть месяцев до возбуждения дела о банкротстве, после возбуждения и после введения наблюдения; сделки, по которым у меня вопросов не возникло; сделки, по которым должником не представлены документы, либо в бухгалтерской отчетности отражение было такое, что я не смогла их отнести ни к оспоримым, ни к неоспоримым. Я их поставила в раздел для проверки», — рассказала она.

Она отметила, что анализ показал непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности с 2013 года, отвлечение денег дольщиков на иные нужды: хозяйственные, осваивание земель.

«Должник неплатежеспособен, и он ее не восстановит, потому что отсутствуют активы, но есть активы, которые позволяют вести процедуру банкротства. Поэтому предлагаю выступить в Арбитражный суд Пензенской области с ходатайством о банкротстве», — добавила она.





Кредиторам предложили проголосовать за или против отчета с помощью бюллетеней. После подсчета голосов, который проводился инициативной группой вручную, Венера Аминова объявила, что за отчет проголосовало 95,4%, против — 4,6%. За обращение временного управляющего с ходатайством о признании должника банкротом выступило 65,7% дольщиков. Есть вероятность, что уже 13 июня в суде «Пензастрой» объявят банкротом. Голос за образование комитета кредиторов отдали 67,1% собравшихся. Последнее решение дольщики встретили аплодисментами.

Назначение Венеры Аминовой арбитражным управляющим поддержало 59,7% дольщиков.

ИА «Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий. Вся информация о деле обманутых дольщиков — здесь.