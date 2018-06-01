В Пензе осудили мужчину, который обещал «откосить» призывника

Следствием установлено, что в октябре 2017 года мужчина обманул молодого человека. Он обещал ему, что за 60 тысяч рублей сможет помочь освободить его от службы в армии. Злоумышленник говорил, что у него есть связи в военкомате, и он передаст туда деньги.

«В действительности он никаких знакомых в военном комиссариате не имел, полученные деньги никому передавать не намеревался, а хотел использовать их по своему усмотрению в целях личного обогащения», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

20 ноября парень передал мужчине часть оговоренной суммы — 50 тысяч рублей. На месте обманщика задержали сотрудники ФСБ.

В суде мужчина раскаялся, полностью признал свою вину. В результате ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы.