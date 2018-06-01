Жителей Пензы ждут «гости из будущего»
А. Маркеев: С такой игрой нашей сборной мы не выживем даже в матче-открытии ЧМ
Рецензия на фильм «Дэдпул 2»
Благотворительный спектакль «Давным-давно», Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
Никольчанину дали срок за три спиленные сосны
В Пензе предприниматель обманула банк на 63 млн руб
В Лунино от удара током погиб парень
В Иссе женщину избили до смерти за угрозы настучать на приятеля
Житель Неверкино поплатился жизнью за желание покурить
Сердобчанка зарубила топором возлюбленного за то, что он уронил ребенка
Пензенец надругался над ребенком сожительницы, которую угрожал зарезать
Полицейский пообещал избавить пензенца от наказания за 6 млн руб
Главврачу пензенской детской поликлиники вынесли приговор
Кузнечанка нашла дома спящего незнакомца

В Пензе осудили мужчину, который обещал «откосить» призывника

1 июня в 12:36 152 просмотра

Жителя Пензы осудили за покушение на мошенничество.

Следствием установлено, что в октябре 2017 года мужчина обманул молодого человека. Он обещал ему, что за 60 тысяч рублей сможет помочь освободить его от службы в армии. Злоумышленник говорил, что у него есть связи в военкомате, и он передаст туда деньги.

«В действительности он никаких знакомых в военном комиссариате не имел, полученные деньги никому передавать не намеревался, а хотел использовать их по своему усмотрению в целях личного обогащения», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

20 ноября парень передал мужчине часть оговоренной суммы — 50 тысяч рублей. На месте обманщика задержали сотрудники ФСБ.

В суде мужчина раскаялся, полностью признал свою вину. В результате ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...