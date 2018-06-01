В Пензе предприниматель обманула банк на 63 млн руб

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, индивидуальный предприниматель решила незаконно получить кредит в одном из банков. Она знала, что деньги дадут только при гарантии их возврата. Женщина предоставила «липовые» справки о своем финансовом состоянии, завысив показатели «выручка» и «прибыль». Так банк дал ей в кредит более 63 млн рублей.

Женщина признала свою вину, ей назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.