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В Пензе предприниматель обманула банк на 63 млн руб

1 июня в 13:03 414 просмотров

В Пензенской области индивидуального предпринимателя осудили за незаконное получение кредита.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, индивидуальный предприниматель решила незаконно получить кредит в одном из банков. Она знала, что деньги дадут только при гарантии их возврата. Женщина предоставила «липовые» справки о своем финансовом состоянии, завысив показатели «выручка» и «прибыль». Так банк дал ей в кредит более 63 млн рублей.

Женщина признала свою вину, ей назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.


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