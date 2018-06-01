Мэр Пензы сыграл в футбол на улице Московской

Несмотря на прохладную погоду, возле драматического театра царила радостная атмосфера, отметили в пресс-службе горадминистрации.

Для гостей мероприятия выступили лучшие детские творческие коллективы города, они смогли увидеть выставку работ воспитанников пензенских художественных школ, прошли конкурс рисунков на асфальте, мастер-класс по росписи гипсовых фигурок, спортивные состязания.

Глава администрации города не удержался и сыграл в футбол с юными спортсменами.

«В День защиты детей можно почувствовать себя ребенком. А если серьезно, то взрослые своим примером должны прививать подрастающему поколению любовь к спорту, здоровому образу жизни. Задача муниципалитета — создавать условия для того, чтобы максимальное количество детей было вовлечено в массовый спорт. Мы идем по этому пути и на всем его протяжении чувствуем поддержку губернатора Пензенской области», — сказал Виктор Кувайцев.