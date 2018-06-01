В деле «Пензастроя» нашли признаки преднамеренного банкротства

1 июня на собрании кредиторов арбитражный управляющий Венера Аминова сообщила о результатах анализа финансового состояния «Пензастроя». По ее словам, были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

«Анализ финансового состояния компании показал, что у должника имеются признаки банкротства, выявлены признаки преднамеренного банкротства по бухгалтерской документации. Существует ряд формул, на основании которых идет такой расчет, должен получиться коэффициент ниже двух. Если мы такую цифру получаем, должны проанализировать сделки за исследуемый период», — рассказала она.

Сделки были проанализированы. Выяснилось, что часть из них была совершена в подозрительные периоды: за шесть месяцев до возбуждения дела о банкротстве, после возбуждения и после введения наблюдения. Еще по ряду договоров возникли вопросы, потому что документы не были предоставлены или их отражение не позволяло произвести анализ. Их будут проверять дополнительно. По третьей группе сделок вопросов у арбитражного управляющего не возникло.

Признаками банкротства, в частности, стали непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности с 2013 года, а также отвлечение денег дольщиков на иные нужды: хозяйственные, осваивание земель, которые не участвовали в стройке.

«В следующей процедуре будут оспариваться сделки, будет выясняться, куда выводились средства, и будет инициирован судебный процесс. Также известно, что существовали аффилированные юридические лица, куда выводились активы, деньги отвлекались», — отметила она.

Кредиторы проголосовали за то, чтобы принять отчет Венеры Аминовой. «За» высказались 95,4%. Это дает право управляющему подать заявление о наличии признаков преднамеренного банкротства в правоохранительные органы. На это, по закону, отводится 10 дней. За обращение временного управляющего с ходатайством о признании должника банкротом выступило 65,7% дольщиков. Есть вероятность, что уже 13 июня в суде «Пензастрой» объявят банкротом.