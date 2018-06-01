Губернатор вручил представителям ветслужб ключи от новых машин

В селе Саловка Пензенского района в рамках областного учебного семинара состоялась церемония вручения ключей от новых автомобилей представителям ветеринарных служб области.

На площадке перед зданием местного Дома культуры была организована специальная выставка, посвященная ликвидации африканской чумы свиней в случае появления на территории Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев осмотрел представленные технические средства, экипировку эпизоотической группы по устранению АЧС, ознакомился с порядком действий отряда по устранению последствий заболевания африканской чумой в случаях возникновения этого вида инфекции. Также глава региона пообщался со студентами аграрного университета.

«Сельское хозяйство Пензенской области активно развивается, в том числе — животноводческая отрасль. В этих условиях важно укреплять ветеринарную службу. Надо готовить специалистов в этой сфере, что мы уже делаем, проводить еще более интенсивную переподготовку действующего персонала, модернизировать материально-техническую базу», — пояснил Иван Белозерцев.

Ключи от автомобилей «Соболь» губернатор вручил руководителям учреждений ветеринарии шести муниципальных районов: Лопатинского, Тамалинского, Никольского, Пензенского, Колышлейского и Сосновоборского, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Иван Белозерцев рекомендовал специалистам станций по борьбе с болезнями животных приложить все усилия к сохранению стабильной эпизоотической ситуации на территории региона.