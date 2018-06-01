Губернатор вручил представителям ветслужб ключи от новых машин

На площадке перед зданием местного Дома культуры была организована специальная выставка, посвященная ликвидации африканской чумы свиней в случае появления на территории Пензенской области.
Губернатор Иван Белозерцев осмотрел представленные технические средства, экипировку эпизоотической группы по устранению АЧС, ознакомился с порядком действий отряда по устранению последствий заболевания африканской чумой в случаях возникновения этого вида инфекции. Также глава региона пообщался со студентами аграрного университета.
«Сельское хозяйство Пензенской области активно развивается, в том числе — животноводческая отрасль. В этих условиях важно укреплять ветеринарную службу. Надо готовить специалистов в этой сфере, что мы уже делаем, проводить еще более интенсивную переподготовку действующего персонала, модернизировать материально-техническую базу», — пояснил Иван Белозерцев.
Ключи от автомобилей «Соболь» губернатор вручил руководителям учреждений ветеринарии шести муниципальных районов: Лопатинского, Тамалинского, Никольского, Пензенского, Колышлейского и Сосновоборского, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
Иван Белозерцев рекомендовал специалистам станций по борьбе с болезнями животных приложить все усилия к сохранению стабильной эпизоотической ситуации на территории региона.