Временный управляющий успокоила дольщиков «Пензастроя»

Временный управляющий Венера Аминова развеяла слухи о том, что у дольщиков «Пензастроя» могут отобрать приобретенные квартиры.

«Кредиторы подумали, что я буду оспаривать сделки с дольщиками и каким-то образом будут отниматься квартиры. Сразу скажу, что закон о банкротстве застройщика не позволяет оспаривать сделки с квартирами. Там есть отдельные критерии, эти сделки под них не подходят. Если возникнут вопросы, то придет письменный запрос с перечнем документов, который необходимо представить», — сообщила она на собрании кредиторов 1 июня.

Венера Аминова напомнила, что все дольщики включены в реестр Арбитражным судом, то есть у них проверялся факт законности приобретения жилья, факт оплаты тоже был исследован.

«Все помнят некоторые случаи, которые положительно разрешились только благодаря Николаю Петровичу [Симонову — председатель областного правительства], «Пензастрой» отказывался от некоторых сделок. И неоднократно у суда возникали вопросы. Только потом в процессе совещаний «Пензастрой» поменял свою позицию. У вас у всех есть судебный акт. Вы все — добросовестные приобретатели», — подчеркнула она.

На собрании кредиторы приняли решение одобрить отчет о финансовой деятельности застройщика и выступить с ходатайством о признании его банкротом.