В Пензенском регионе зафиксированы минимальные цены по ряду продуктов питания.

Данные предоставлены службой статистики по области.

Так, на потребительском рынке самые дешевые в Приволжском федеральном округе сливочное масло и соль. Их цена за 1 кг составляет 430,43 руб. и 9,17 руб. соответственно. Также в регионе самые дешевые среди субъектов ПФО рис шлифованный, цена за 1 кг — 46,06 руб., крупа гречневая-ядрица, цена за 1 кг — 27,28 руб., сообщает пресс-центр облправительства.

Кроме того, в Пензенской области сложились минимальные цены среди субъектов ПФО на овощи: картофель (23,26 руб.), капусту белокочанную (19,01 руб.) и репчатый лук (19,21 руб.).

По данным мониторинга, максимальных цен в регионе не зарегистрировано.