Почему страховщики динамят пензенских мотоциклистов при получении ОСАГО
А. Маркеев: С такой игрой нашей сборной мы не выживем даже в матче-открытии ЧМ
Рецензия на фильм «Дэдпул 2»
Благотворительный спектакль «Давным-давно», Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе состоялся праздник в честь Дня защиты детей
Голые «солнцееды» пугают отдыхающих пензенцев
В центре Пензы из-под земли забил фонтан
В Пензе в работе приложения по вызову «скорой» произошел сбой
Губернатор потребовал жестче контролировать здоровье животных
Конфликт двух пензенских водителей закончился в суде
Губернатор вручил представителям ветслужб ключи от новых машин
В Пензенской области клещи покусали 571 человека
Мэр Пензы сыграл в футбол на улице Московской
Очередной выпуск «Домовиты» посвятили инфраструктуре Спутника

В Пензенской области — самые низкие в ПФО цены на овощи

1 июня в 14:54 348 просмотров

В Пензенском регионе зафиксированы минимальные цены по ряду продуктов питания.

Данные предоставлены службой статистики по области.

Так, на потребительском рынке самые дешевые в Приволжском федеральном округе сливочное масло и соль. Их цена за 1 кг составляет 430,43 руб. и 9,17 руб. соответственно. Также в регионе самые дешевые среди субъектов ПФО рис шлифованный, цена за 1 кг — 46,06 руб., крупа гречневая-ядрица, цена за 1 кг — 27,28 руб., сообщает пресс-центр облправительства.

Кроме того, в Пензенской области сложились минимальные цены среди субъектов ПФО на овощи: картофель (23,26 руб.), капусту белокочанную (19,01 руб.) и репчатый лук (19,21 руб.).

По данным мониторинга, максимальных цен в регионе не зарегистрировано.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...