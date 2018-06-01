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Губернатор потребовал жестче контролировать здоровье животных

1 июня в 15:16 242 просмотра
, в случае появления ее на территории Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев заявил о необходимости усиления профилактических мер по недопущению распространения опасных заболеваний у животных и птиц.

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В ходе учебного семинара по ликвидации африканской чумы свиней, в случае появления ее на территории Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев заявил о необходимости усиления профилактических мер по недопущению распространения опасных заболеваний у животных и птиц.

В настоящее время прогноз по развитию эпизоотии африканской чумы на территории Российской Федерации остается неблагоприятным, и риск распространения инфекции — высок, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«В регионе активно реализуются многочисленные инвестиционные проекты. В 2017 году сельхозпредприятия произвели 290 тысяч тонн мяса и более 343,5 тысяч тонн молока. На поддержку сельского хозяйства было выделено 3,2 миллиарда рублей. В этом году сумма выросла до 4,5 миллиардов рублей. По урожайности зерновых Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе два года подряд. Растет внутреннее потребление зерна в регионе за счет развития животноводческой отрасли», — сказал Иван Белозерцев, отметив успешную и перспективную деятельность на территории субъекта РФ таких крупных компаний, как «Дамате» и «Черкизово».

Губернатор подчеркнул, что развитие сельского хозяйства напрямую зависит от ветеринарного благополучия. Это стратегический вопрос, который оказывает огромное влияние на стабильность отрасли, на возможность экспорта продукции, на экономику региона и страны в целом.

Он также рассказал, что из бюджета области выделено более 86 миллионов рублей на новый транспорт, лабораторное оборудование, компьютерную технику. На повышение квалификации специалистов ветеринарии — 2,8 миллиона рублей. Кроме того, порядка 30 миллионов рублей направлено на поддержку молодых специалистов и свыше 8 миллионов рублей — на целевое обучение.

Губернатор порекомендовал жестче работать над сохранением благополучной эпизоотической ситуации в Пензенской области, активнее вести разъяснительную работу среди аграриев и сельских жителей, имеющих личные подсобные хозяйства, строго контролировать состояние содержащихся на территориях муниципальных образований домашних животных, применять всесторонние меры профилактики, которые позволили бы избежать распространения опасных инфекций.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/87632/

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