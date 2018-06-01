Голые «солнцееды» пугают отдыхающих пензенцев

1 июня на общественном совете пензенского УМВД обсуждали проблемы, связанные со стихийными местами отдыха на водоемах. Председатель организации Глеб Синцов, объясняя, чем они опасны, неожиданно поделился весьма странным наблюдением: по его словам, как-то, отдыхая на Сурском водохранилище, он увидел голых людей, которые будто «заряжались» от солнца.

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» обратились к Глебу Синцову с просьбой подробнее рассказать об увиденном. Выяснилось, что наш регион посетили представители необычного религиозного культа.

«Диких стоянок сейчас много, и члены совета стали бить тревогу, что на них можно встретить группы странных людей. В прошлом году на Сурском водохранилище представители федерации боевых искусств разбили спортивный лагерь. Мы увидели вдалеке группу из 30 человек, основная масса — люди вполне половозрелые, но среди них было замечено порядка девяти детей. Я вообще их сначала принял за нудистов. Но если бы они просто голышом ходили — это было бы еще полбеды. Они стояли, расставив руки, с утра и до вечера на берегу, и бормотали что-то себе под нос.

Возник резонный вопрос: кто это? Мы увидели номера иногородних автомобилей — выяснили, что это не наши, не пензенские ребята. Я подошел к ним, разговорился, потому что мне все это дико было. Я подумал: зачем нам под боком такой подарок?» — рассказал председатель совета.

Однако никакой информации от них получить не смог. Лишь потом, когда Глеб Синцов стал наводить справки об этих людях, узнал, что видел так называемых «солнцеедов».

«Недавно к нам приезжал известный специалист в части деструктивных сект, профессор из Москвы Роман Силантьев с лекциями. Он четко определил принадлежность этих людей к солнцеедам. Они проповедуют культ отказа от лекарств, питаясь за счет солнца, говорят всерьез, что могут исцелить любую болезнь солнечной энергией.

Я смотрел статистику по России — с точки зрения принуждения это, вроде бы, безобидное направление. Но среди этих людей есть дети. И если взрослые могут делать все что угодно со своим организмом, то, попадая под их влияние, дети следуют пути своих наставников. Отказ от лекарств влечет за собой самые негативные последствия.

Роман Силантьев приводил в качестве примера случаи, когда человек просто умирал. Бывает так, что они еще и секут плетью больных. У человека — вторая стадия онкологии, его вытащили на мороз и секут на солнце, чтобы бесы убежали. И бесы убежали… вместе с жизнью. В России было несколько таких случаев. У нас, слава богу, такого не было. И эти не секли никого, а просто стояли. Но для нас это все равно экзотика, конечно», — продолжил свой рассказ Глеб Синцов.

Он отметил, что на совете было принято решение совершать рейды по местам «стихийного отдыха» в регионе с сотрудниками правоохранительных органов и общественниками, направленные на выявление представителей таких организаций.

Мы решили узнать, что о «солнцеедах» думают церковные служители. По словам председателя миссионерского отдела Пензенской епархии, священника Павла Колесникова, отношение к подобным «народным целителям» у РПЦ — крайне негативное. Он подчеркнул: за медицинской помощью необходимо обращаться к квалифицированным специалистам, а не заниматься самолечением.

«Сегодня мы можем наблюдать огромное предложение в сфере услуг народного целительства, праноедения, духовного роста, самосовершенствования и прочих. Но результат говорит о том, что пока человек занимается самолечением, его болезнь усугубляется, и когда он приходит, в конце концов, к нормальному врачу, то ему уже нельзя ничем помочь. Взять, к примеру, одного популяризатора солнцеедения, который утверждает, что уже якобы шесть лет ничего не ест и благодаря этому исцелился от 34 диагнозов. И многие готовы заплатить по 10 тысяч рублей, чтобы попасть на его семинары, в результате которых человек еще больше подрывает свое здоровье и попадает в больницу.

Эти бедные люди не понимают, что мы — не растения, чтобы питаться одним солнцем! И это еще полбеды. Человек, как правило, в таких «упражнениях» насилует не только свой организм, но и наносит травму своей душе, практикуя различные оккультные практики, не понимая духовной природы этих вещей, и их трагических последствий. Берегите себя и своих близких!» — обратился он к пензенцам.

Оба спикера информагентства сошлись во мнении, что, если вам доведется повстречать представителей такой организации, с ними лучше не контактировать. Если же в компании «солнцеедов» есть дети или они избрали для отдыха общественное место и ведут себя вызывающе, то следует сообщить об этом в правоохранительные органы.