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Пензячка приехала по путевке в пансионат Абхазии, а он оказался закрыт

1 июня в 15:34 328 просмотров

54-летняя жительница Пензы нарвалась на мошенников при покупке путевки за границу.

Пензячка заказала через интернет путевку в один из пансионатов Абхазии. Требовалась внести оплату заранее, и женщина перечислила 10000 рублей. В подтверждение на ее электронную почту пришло уведомление о том, что деньги пришли.

Через три недели она приехала в пансионат, но оказалось, что он закрыт на ремонт. Женщине пояснили, что сайт, через который она купила путевку, не относится к учреждению.

Пострадавшая от обмана обратилась в полицию. В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.


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