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В Пензе в работе приложения по вызову «скорой» произошел сбой

1 июня в 15:30 322 просмотра

Пока пензенцам не удастся вызвать автомобиль скорой помощи и отследить его движение с помощью мобильного приложения. В его работе произошел сбой.

О том, что вместо новости о запуске приложения на сайте областной станции скорой медицинской помощи и ссылки на экране появляется сообщение об ошибке, ИА «Пенза-Пресс» рассказали горожане.

«Приложение запустилось по плану, но возникли технические сложности. Их должны устранить в ближайшее время», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минздрава.

Напомним, о запуске приложения (0+) было объявлено 1 июня. Предполагалось, что нововведением смогут воспользоваться жители региона, у которых мобильные устройства работают на базе операционной системы Android.

Фотография: скриншот - http://gssmp.ru/?p=1637

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