В России перед Чемпионатом мира появится новый дорожный знак

Он представляет собой красный круг с изображением автобуса внутри. Указатель означает зону, куда запрещено проезжать автобусам, которые курсируют в городах или между населенными пунктами. Новый знак будет действовать во время проведения ЧМ-2018. После 17 июля его исключат из ПДД.

Кроме того, в феврале 2018 года законодатели внесли поправки в Правила дорожного движения РФ. Согласно изменениям, маршрутные транспортные средства, которые будут перевозить людей во время ЧМ-2018, могут выезжать на выделенные полосы. Эта норма также действует до 17 июля 2018 года.