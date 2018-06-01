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В России перед Чемпионатом мира появится новый дорожный знак

1 июня в 16:35 178 просмотров
, сообщает телеканал «360». Такое постановление приняло российское правительство.

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С 1 июня в Правила дорожного движения вводится новый дорожный знак, сообщает телеканал «360». Такое постановление приняло российское правительство.

Он представляет собой красный круг с изображением автобуса внутри. Указатель означает зону, куда запрещено проезжать автобусам, которые курсируют в городах или между населенными пунктами. Новый знак будет действовать во время проведения ЧМ-2018. После 17 июля его исключат из ПДД.

Кроме того, в феврале 2018 года законодатели внесли поправки в Правила дорожного движения РФ. Согласно изменениям, маршрутные транспортные средства, которые будут перевозить людей во время ЧМ-2018, могут выезжать на выделенные полосы. Эта норма также действует до 17 июля 2018 года.


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