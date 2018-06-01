В Пензе состоялся праздник в честь Дня защиты детей

Мероприятие прошло в областной библиотеке им. Лермонтова. Десятки детей стали гостями праздничной программы «О городе, в котором мы живем» и приняли участие в увлекательном приключении вместе с героями комикса «Путешествие в историю Сурского края».

С яркой концертной программой выступила дипломант международных и всероссийских фестивалей и конкурсов — вокальная студия «Continent music». В мероприятии также принял участие известный детский поэт Владимир Юраков, который спел и прочитал свои стихи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Для участников праздника в фойе библиотеки работала книжно-игровая площадка с выставкой новых поступлений «Новые книжки — современным детишкам» и фотозона. Здесь же были собраны книги о Пензе.

Василий Трохин поздравил героев праздника с Международным днем защиты детей и пожелал им вырасти здоровыми, жизнерадостными и творческими людьми.