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В Пензе состоялся праздник в честь Дня защиты детей

1 июня в 17:31 80 просмотров
, посвященном Международному дню защиты детей и 355-летию Пензы.

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Зампред областного правительства Василий Трохин принял участие в празднике, посвященном Международному дню защиты детей и 355-летию Пензы.

Мероприятие прошло в областной библиотеке им. Лермонтова. Десятки детей стали гостями праздничной программы «О городе, в котором мы живем» и приняли участие в увлекательном приключении вместе с героями комикса «Путешествие в историю Сурского края».

С яркой концертной программой выступила дипломант международных и всероссийских фестивалей и конкурсов — вокальная студия «Continent music». В мероприятии также принял участие известный детский поэт Владимир Юраков, который спел и прочитал свои стихи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Для участников праздника в фойе библиотеки работала книжно-игровая площадка с выставкой новых поступлений «Новые книжки — современным детишкам» и фотозона. Здесь же были собраны книги о Пензе.

Василий Трохин поздравил героев праздника с Международным днем защиты детей и пожелал им вырасти здоровыми, жизнерадостными и творческими людьми.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/87633/

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