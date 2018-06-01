На Урале пропавшего ребенка нашли в багажнике автомобиля

В Свердловской области полицейские разыскали пропавшего ребенка через несколько часов после обращения матери. Об этом пишет obltv.ru .

Ребенок ушел из дома вечером. Приемная мать рассказала, что не пускала его на улицу, тогда он решил выйти без спроса. Женщина пыталась найти сына сама, но не смогла и утром следующего дня обратилась в полицию.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, а также личный состав отдела полиции, поднятый по сигналу тревоги. Сотрудники органов внутренних дел обследовали близлежащий лесной массив, кладбище, заброшенные дома, опросили опекунов и жителей сел», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге через несколько часов мальчика нашли, он спал в багажнике машины.

«Испугавшись возможного наказания, он решил не возвращаться домой и провел ночь в багажнике припаркованной во дворе дома незапертой автомашины «Нива», принадлежащей его семье», — добавила Ирина Волк.

Отмечено также, что семья является благополучной, раньше мальчик из дома не убегал. По данному факту проводится полицейская проверка.