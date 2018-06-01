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На Урале пропавшего ребенка нашли в багажнике автомобиля

1 июня в 17:48 144 просмотра
obltv.ru.

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В Свердловской области полицейские разыскали пропавшего ребенка через несколько часов после обращения матери. Об этом пишет obltv.ru.

Ребенок ушел из дома вечером. Приемная мать рассказала, что не пускала его на улицу, тогда он решил выйти без спроса. Женщина пыталась найти сына сама, но не смогла и утром следующего дня обратилась в полицию.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, а также личный состав отдела полиции, поднятый по сигналу тревоги. Сотрудники органов внутренних дел обследовали близлежащий лесной массив, кладбище, заброшенные дома, опросили опекунов и жителей сел», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге через несколько часов мальчика нашли, он спал в багажнике машины.

«Испугавшись возможного наказания, он решил не возвращаться домой и провел ночь в багажнике припаркованной во дворе дома незапертой автомашины «Нива», принадлежащей его семье», — добавила Ирина Волк.

Отмечено также, что семья является благополучной, раньше мальчик из дома не убегал. По данному факту проводится полицейская проверка.


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