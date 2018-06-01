В Пензе вспомнили события Белочешского мятежа (видео)

1 июня вспоминают события в Пензе, когда ровно 100 лет назад город, взятый восставшими белочехами и на несколько дней подвергшийся разграблению, был, наконец, покинут легионерами. Тогда пензенцы устроили похороны тех, кто отчаянно защищался от нападавших.

Согласно хранящимся в архиве данным, на месте нашли свой покой 86 человек. Кроме пензенцев, в их числе — выходцы из других городов и стран. Их объединяло Красное знамя, под которым они сражались с частями чехословацкого корпуса. Церемонию прощания в городе устроили на следующий день после того, как Пензу покинул последний эшелон с чехами.

В 1918 году было решено, что память о борцах пролетарской революции необходимо увековечить. Поначалу на месте захоронения был насыпан холм, рядом с которым висело знамя со словами «Слава павшим смертью храбрых». Первый памятник, выполненный в гипсе, сменил насыпь в 1928-м. Примечательно, что внутри была замурована урна с прахом еще одного большевика, губернского прокурора Андрея Маршана, который скончался в январе 1928 года.

На 40-летие революции, в 1957-м, Пензу посетила чехословацкая делегация. Не появиться у некрополя она просто не могла. Ведь в те майские дни 1918 года некоторые из легионеров переходили на сторону «красных». За что впоследствии с ними свои же соотечественники беспощадно расправились.

«Они торжественно возлагали цветы на братскую могилу, посещали пензенский краеведческий музей, часовой завод, оставляли сувениры, в частности, в экспозиции представлена лента с венка, который возлагала делегация», — рассказала заведующий сектором современной истории ПГКМ Сергей Юдин.

Начиная с 90-х, внимание памятнику и прилегающей территории стало уделяться в значительно меньших объемах. Благоустройство свелось к работе дворников. О какой-либо реконструкции речи не шло. Горожане обсуждают, не рискует ли некрополь и вовсе лишиться своего места в связи со строительством Спасского собора.

«Такой вопрос не стоит и даже никогда не поднимался. Памятник не находится на территории храма, нет никаких претензий к тому, что он находится рядом с собором», — сказал и. о. секретаря пензенской области епархии протоиерей Павел Матюшечкин.

А между тем, о событиях Белочешского мятежа последние три года напоминает еще одно сооружение — постамент в память о другой стороне, тех самых легионерах, которые штурмом брали город. Он находится на станции «Пенза-3». Памятник установили в 2015 году и на нем написано, что белочехи просто возвращались на Родину, сообщает телеканал «Экспресс».