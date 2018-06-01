На радио «Эхо Пензы» обсудили вопросы безопасности детей (видео)

В Пензе на эфир радио «Эхо Пензы» пришли депутат Государственной Думы России Леонид Левин и уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. Главными вопросами прямого эфира стали информационная безопасность и летняя оздоровительная кампания.

В эфире радио «Эхо Пензы» 1 июня говорили о том, кто и от чего должен защищать несовершеннолетних. Летом вопрос актуален особенно. Во время школьных каникул дети зачастую оказываются предоставлены сами себе. Путевка в лагерь гарантирует, что ребенок будет под присмотром только 21 день из 90, в остальное время следить за детьми должны родители.

«В лагерях различного типа в 2018 году отдохнут более 100 тысяч детей, но это вовсе не снимает с родителей ответственность за их безопасность летом», — сказала Елена Столярова.

Безопасность детей важна вне зависимости от времени года. Родители должны знать, чем занимается ребенок, особенно когда он остается один. В этой связи на первый план выходит информационная защищенность детей. Депутат Госдумы Леонид Левин отметил, что в этом отношении сделано немало, однако важно повышать уровень цифровой грамотности подрастающего поколения.

«Этому будет уделяться больше времени, надеемся, что это позволит детям понять, как правильно пользоваться интернетом, какие угрозы, проблемы он создает и как их избегать», — рассказал он.

Парламентарий подчеркнул, что необходимая правовая база для ограничения доступа детей к информации, которая может представлять для них опасность, в нашей стране создана. Осталось обеспечить качественное исполнение существующих законов. Леонид Левин также отметил, что учить ребенка правилам безопасности в интернете, в первую очередь, должны родители, сообщает телеканал «Экспресс».