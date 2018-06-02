В Пензе в День города заложат новое письмо потомкам

В Пензе состоялось совещание под руководством мэра Виктора Кувайцева, на котором обсудили подготовку к празднованию 355-летия города.

Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина рассказала о ключевых праздничных событиях.

9 июня состоится открытие общественно-экономического форума «Поиск Провинции. Экономика партнерства» (12+). В этот же день на Фонтанной площади в 14.00 начнет работу фестиваль мастеров народного промысла «Канитель» (0+), он продлится до 12 июня.

10 июня на Юбилейной площади стартует континентальный турнир по футболу (0+), сообщает пресс-служба горадминистрации. На следующий день пройдет традиционный «Парад колясок» (0+).

12 июня состоится закладка нового письма потомкам (0+), также запланировано открытие Галереи почета и славы Пензенской области (0+). На площади Маршала Жукова пройдет парад (0+), посвященный Дню города и Дню России. На Юбилейной площади в 14.00 начнется концерт фестиваля «Край талантов» (0+).

Закончится празднование в 22.00 фейерверком, который будет запущен со смотровой площадки на Западной поляне под гимн России.

«Уверен, что каждый район постарается удивить и порадовать горожан и гостей Пензы ярким и красочным шествием, покажет свою визитную карточку», — сказал Виктор Кувайцев.