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Пензенские фермеры получат более 100 млн рублей

2 июня в 11:33 264 просмотра

В региональном минсельхозе подвели итоги заседаний конкурсной комиссии при правительстве Пензенской области по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.

На конкурсный отбор грантовой поддержки начинающих фермеров было подано 68 заявок. Участниками программного мероприятия признаны 30 человек, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Комиссия отобрала бизнес-проекты, направленные на развитие птицеводства, молочного и мясного скотоводства, кролиководства, производства картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, выращивания чеснока, садовой земляники.

Участникам мероприятия будут направлены 70,7 млн рублей.

Помимо этого, на конкурсный отбор мероприятия по развитию семейных ферм представлено восемь бизнес-проектов. Конкурсной комиссией участниками признаны три заявителя, представившие проекты развития мясного и молочного скотоводства. Общая сумма грантовой поддержки этих проектов — 29,5 млн рублей.


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