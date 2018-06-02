Пензенские фермеры получат более 100 млн рублей

В региональном минсельхозе подвели итоги заседаний конкурсной комиссии при правительстве Пензенской области по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.

На конкурсный отбор грантовой поддержки начинающих фермеров было подано 68 заявок. Участниками программного мероприятия признаны 30 человек, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Комиссия отобрала бизнес-проекты, направленные на развитие птицеводства, молочного и мясного скотоводства, кролиководства, производства картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, выращивания чеснока, садовой земляники.

Участникам мероприятия будут направлены 70,7 млн рублей.

Помимо этого, на конкурсный отбор мероприятия по развитию семейных ферм представлено восемь бизнес-проектов. Конкурсной комиссией участниками признаны три заявителя, представившие проекты развития мясного и молочного скотоводства. Общая сумма грантовой поддержки этих проектов — 29,5 млн рублей.