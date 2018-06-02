Трохин провел заседание совета по делам национально-культурных автономий

В пензенском литературном музее состоялось заседание совета по делам национально-культурных автономий при областном правительстве.

В состав Совета входят члены национальных организаций, представители региональных министерств и ведомств.

Зампред правительства области Василий Трохин подвел итоги работы по реализации национальной политики в первом квартале 2018 года. Он рассказал об изменениях в части взаимодействия областной власти с национально-культурными автономиями и призвал консолидировать усилия в деятельности по гармонизации межнациональных отношений.

«Нам необходимо вместе готовить и внедрять положительные практики в сфере межнациональных отношений в регионе», — отметил он.

Участники рассмотрели вопросы преподавания национальных языков в общеобразовательных учреждениях, создание этнокультурного комплекса на территории города, развитие национальных объединений в муниципальных районах области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Представители областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» выступили с инициативой разработки и подписания рамочного соглашения о сотрудничестве между национально-культурными автономиями региона. Ожидается, что документ будет способствовать взаимодействию организаций в сфере развития культуры, искусства и образования.

Участники заседания также обсудили вопрос участия национальных организаций в мероприятиях, посвященных празднованию Дня России и Дня города.