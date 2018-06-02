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Пензенские школьники сдали ЕГЭ по профильной математике

2 июня в 13:34 150 просмотров

В Пензенской области в штатном режиме прошел единый государственный экзамен по математике профильного уровня.

В пресс-службе регионального минобразования сообщили, что экзамен прошел без серьезных технических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов (КИМ).

«Экзаменационная кампания ЕГЭ 2018 года продолжается в рабочем режиме. Существенных сбоев и нарушений на экзамене по профильной математике на момент завершения экзаменов не отмечено. Группа мониторинга интернет-ресурсов не зафиксировала в сети подлинных экзаменационных материалов», — рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Во всех регионах экзамен контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора, а также ввелось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня — 27 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 18 июня.


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