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Виктор Кувайцев признал динамику благоустройства набережной слабой

2 июня в 14:48 262 просмотра
, на котором обсудили благоустройство площади Ленина, набережной реки Суры и сквера возле педагогического института.

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В администрации Пензы состоялось совещание, на котором обсудили благоустройство площади Ленина, набережной реки Суры и сквера возле педагогического института.

«Время идет, а на деле динамики мало. За лето, когда позволяют условия, мы должны успеть сделать работы в полном объеме и освоить все выделенные для этих целей денежные средства», — подчеркнул мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Его заместитель Магомед Агамагомедов сообщил, что в настоящее время проводится конкурсная процедура на благоустройство площади Ленина, 13 июня определится подрядчик.

Что касается набережной, то в данный момент там продолжается облицовка ступеней, а проектно-сметная документация на следующую очередь реконструкции находится на стадии экспертной проверки, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По поводу сквера Магомед Агамагамедов пояснил, что в течение двух недель начнется обустройство спортивной площадки.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_glavnoe_eto_rezultat0/

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