Виктор Кувайцев принял участие в общегородском субботнике

Общими усилиями с правого берега реки собрали и вывезли бытовой мусор, там постригли кустарники, покосили траву, промели прогулочные зоны и лестничные марши, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Все больше убеждаемся в том, что культура у нашего населения растет. Конечно, если бы все понимали и не сорили, то в городе было бы гораздо чище. Но в целом, сравнивания состояние этого берега набережной с прошлым годом, здесь было гораздо больше мусора. Мы видим тенденцию, что из года в год общественные территории становятся чище», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

На левом береге реки пока ведутся ремонтные работы, эту часть планируют также поддерживать в порядке, чтобы горожане могли отдыхать на территории с детьми.