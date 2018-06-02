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Виктор Кувайцев принял участие в общегородском субботнике

2 июня в 16:16 234 просмотра

В Пензе состоялся общегородской субботник. Сотрудники муниципалитета благоустраивали зону на набережной реки Суры.

Общими усилиями с правого берега реки собрали и вывезли бытовой мусор, там постригли кустарники, покосили траву, промели прогулочные зоны и лестничные марши, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Все больше убеждаемся в том, что культура у нашего населения растет. Конечно, если бы все понимали и не сорили, то в городе было бы гораздо чище. Но в целом, сравнивания состояние этого берега набережной с прошлым годом, здесь было гораздо больше мусора. Мы видим тенденцию, что из года в год общественные территории становятся чище», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

На левом береге реки пока ведутся ремонтные работы, эту часть планируют также поддерживать в порядке, чтобы горожане могли отдыхать на территории с детьми.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/glava_administratsii_penzy_prinyal_uchastie_v_subbotnike/

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