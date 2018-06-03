Мэр Пензы нашел нарушения в работе подрядчиков при ремонте дорог

3 июня глава администрации Пензы проверил ход ремонта на улицах 8 Марта и Кривозерье. Работы там ведутся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Рабочие во время визита мэра на ул. 8 Марта фрезеровали дорожное покрытие и устанавливали новый бортовой камень. Виктор Кувайцев обратил внимание, что одно из основных требований на данном объекте не выполняется — речь идет о срезке излишнего грунта с газонов, прилегающих к проезжей части, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Представитель подрядной организации ответил на это замечание, что в его контракт входит только установка бордюрного камня.

Когда мэр осмотрел ход выполнение дорожных работ на улице Кривозерье, оказалось, что и там к срезке грунта отнеслись без должного внимания. После этого Виктор Кувайцев связался с директором МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Максимом Иванкиным. Он раскритиковал организацию контроля за работой по ремонту дорог.

«Этот вид работ заложен в смете, за него подрядчик получает деньги, потому он должен выполнять свои обязательства, а вы, в свою очередь, обязаны контролировать процесс и напоминать ему об этом», — сказал глава администрации города.

Мэр поручил активизировать работу кураторов дорожных объектов, проверить каждый из них и устранить все выявленные недостатки.