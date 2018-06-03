Вице-премьер России объяснил рост цен на бензин

Вице-премьер страны Дмитрий Козак заявил, что цены на бензин выросли, потому что поднялись цены на нефть на внешних рынках. Из-за этого производство топлива в России стало относительно не выгодным.

Об этом вице-премьер рассказал в эфире программы «Вести в субботу», пишут «Известия». При этом Коцак отметил, что дефицита топлива в стране нет.

«Для того, чтобы обеспечить баланс, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке», — пояснил он.

Также, по его словам, цены на бензин в России — дешевле, чем в других странах. Например, в Норвегии они в два раза выше.

Известно, что кабмин уже договорился с производителями нефти зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо на уровне майских.