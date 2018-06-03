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Кувайцев оценил новую ливневую канализацию на ул. Кривозерье

3 июня в 11:35 336 просмотров
, 3 июня, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил устройство ливневой канализации на улице Кривозерье.

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В воскресенье, 3 июня, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил устройство ливневой канализации на улице Кривозерье.

Строительство канализации завершилось, территорию привели в порядок и оградили забором. В настоящее время объект функционирует в части накопления воды, завершаются пусконаладочные работы насосного оборудования, благодаря которым ливневые стоки будут очищаться, а впоследствии — отводиться в естественный водоприемник, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Перед нами стояла важная задача — увеличение производительности ливневой канализации в части отвода воды не только с территорий домов, но и с проезжей части, которая в этом году ремонтируется по программе «Безопасные и качественные дороги», и такая техническая возможность тоже была найдена», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Осталось завершить работы на дорожном объекте и восстановить благоустройство территории рядом с очистной станцией.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_ustroystvo_novoy_livnevoy_kanalizatsii/

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