В Лунинском районе разбираются с долгами сельхозпредприятия-банкрота (видео)

Банкротство или нежелание оплачивать долги? В Лунинском районе Пензенской области одно из сельскохозяйственных предприятий признано судом несостоятельным. Теперь необходимо реализовать остатки его имущества и хоть как-то возместить понесенные кредиторами убытки.

Близится к концу посевная. Но в этом сезоне, видимо, полуразрушенные склады зерна не дождутся. Они принадлежали обществу с ограниченной ответственностью «Нива», которое в конце прошлого года было признано банкротом. Суд, кроме назначения конкурсного производства, постановил передать конкурсному управляющему всю документацию, печати и материальные ценности. Ответчик заявил, что документы пропали — они находились вот в этом здании.

Бывшая работница отдела кадров Татьяна Куракина удивляется, как можно было довести контору до такого состояния.

«Ко мне приезжали юристы, и эти все документы все были пронумерованы, под печатью. Все без конца приезжали, проверяли, а сейчас учета никакого нет», — поделилась она.

Среди кредиторов ООО «Нива» — физические лица, агропромышленные предприятия, налоговая инспекция, администрация Лунинского района. Им всем конкурсный управляющий предложил устроить выездное собрание у здания бывшей конторы должника, чтобы на месте провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. На уведомление отреагировали не все, лишь налоговики и «ПензаАгроИнвест» проголосовали «за».



«Несмотря на это, кворум имеется, собрание считается правомочным, поэтому поедем по факту нахождения другого имущества объектов недвижимости для осмотра, и конкретно будет принято решение по результатам осмотра. У нас уже идет процедура конкурсного производства, реализация имущества планируется. В суд поданы заявления об обжаловании определенных сделок и признании их недействительными», — сообщила конкурсный управляющий по делу о банкротстве ООО «Нива» Людмила Борисова.

В частности, речь о таких сделках, как продажа сельхозтехники — комбайнов, сеялок, тракторов и прочего. Кредиторы считают, что они ушли в частные руки по явно заниженной цене, хотя могли бы пойти в счет погашения долгов. Поэтому впереди будет еще не одно судебное заседание. Кредиторы намерены добиться признания этих актов купли-продажи недействительными и включить все перечисленные объекты в конкурсную массу, сообщает телеканал «Экспресс».