В Пензу поделиться опытом приехали самарские психологи (видео)

Найти общий язык с каждым и помочь всем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Новые методики, технологии и профессиональные ресурсы изучили педагоги-психологи. Для них на базе детского лагеря «Звездочка» в Пензе состоялись вторые региональные сборы. Семинары провели специалисты из Самарской области.

Счастливое и безопасное детство. Для некоторых малышей и школьников это — лишь мечта. Только в Пензенской области насчитывается более тысячи детей, которые находятся в социально опасном положении. В их семьях либо не хватает средств, либо родители в воспитании часто применяют силу, либо вовсе страдают алкоголизмом и наркоманией.



«Все эти семьи стоят на учете в комплексных центрах социальной защиты, о них знают муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с этими родителями работают», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Помогать таким родителям и, в первую очередь, их детям — задача психологов. Однако найти решение в каждой конкретном случае — не просто даже для специалиста. Проблемы взаимодействия психологов и пациентов разбирают на областных методических сборах. 65 психологов из разных районов региона приехали в лагерь «Звездочка», чтобы научиться новым приемам и методикам. Тренинг для них провели специалисты из Саратовской области. Они рассказали о том, как эффективно выстроить работу с любой семьей, которая попала в трудную жизненную ситуацию, сообщает телеканал «Экспресс».



«Задача психолога — это найти ресурсы для изменений, замотивировать семью, зародить в ней надежду для того, чтобы она смогла справиться со своими трудностями. Это сложная задача. Это работа не только психологическая, но и социально-психологическая — для того, чтобы эта семья была успешна», — отметила заместитель директора энгельского центра социальной помощи семье и детям «Семья» Наталья Савочкина.

Большинство участников форума — специалисты базовых психолого-педагогических кабинетов, первые из которых появились в Пензенской области в сентябре 2016 года. По поручению губернатора, к сентябрю 2018-го такие кабинеты должны быть в каждом муниципальном образовании. Сейчас они организованы в 24. Оксана Сарсацкая работает в психолого-педагогическом кабинете Колышлейского района.



«Мы начали с нуля, то есть кабинетов не было, до нас люди не работали, как это вообще должно происходить, мы не знали. То есть вышли в чистое поле. И как раз такие семинары очень помогают, потому что нам показывают и практические упражнения, очень много нового», — рассказала она.

Такой методический сбор в Пензенской области проходит во второй раз. Однако мастер-классы, тренинги, курсы повышения квалификации для психологов проводят регулярно. Следующая встреча состоится в июне на базе регионального Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Там пройдет заседание Клуба психологов, который появился в марте этого года.