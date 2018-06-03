Разработчики Instagram рассказали алгоритм сортировки постов

Разработчики компании рассказали журналистам принцип сортировки постов в Instagram и объяснили, как ранжируются публикации. Об этом пишет портал « Хайтек ».

Приложение работает по принципу машинного обучения, посты показываются пользователю на основе того контента, который им просмотрен. Например, если два человека подписаны на один и тот же аккаунт, их лета все равно будет разной, потому что взаимодействуют они с ними по-своему.

Машинное зрение может предсказывать, как вы будете реагировать на публикацию с похожим контентом. Кроме того, посты того человека, с которым вы больше общаетесь, будут располагаться выше.

Если же вы давно не заходили в приложение, то первыми будут посты с более высоким рейтингом.

«Также в случае, если вы следите за большим количеством людей, то увидите публикацию человека, с чьими постами лучше взаимодействуете — ставите «лайк» или долго разглядываете фото. В компании добавили, что Instagram не скрывает сообщения в ленте, и вы видите все, что публикуется пользователями», — отмечено на портале.