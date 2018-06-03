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Разработчики Instagram рассказали алгоритм сортировки постов

3 июня в 14:15 368 просмотров
, как ранжируются публикации. Об этом пишет портал «Хайтек».

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Разработчики компании рассказали журналистам принцип сортировки постов в Instagram и объяснили, как ранжируются публикации. Об этом пишет портал «Хайтек».

Приложение работает по принципу машинного обучения, посты показываются пользователю на основе того контента, который им просмотрен. Например, если два человека подписаны на один и тот же аккаунт, их лета все равно будет разной, потому что взаимодействуют они с ними по-своему.

Машинное зрение может предсказывать, как вы будете реагировать на публикацию с похожим контентом. Кроме того, посты того человека, с которым вы больше общаетесь, будут располагаться выше.

Если же вы давно не заходили в приложение, то первыми будут посты с более высоким рейтингом.

«Также в случае, если вы следите за большим количеством людей, то увидите публикацию человека, с чьими постами лучше взаимодействуете — ставите «лайк» или долго разглядываете фото. В компании добавили, что Instagram не скрывает сообщения в ленте, и вы видите все, что публикуется пользователями», — отмечено на портале.


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