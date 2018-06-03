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Городищенца оштрафовали за привлечение людей в религиозную организацию

3 июня в 14:50 316 просмотров

В Городищенском районе Пензенской области прокуратура проверила соблюдение законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

В результате проверки установлено, что в Городище пастор религиозной группы распространял информацию о ней среди жителей города. Мужчина надеялся привлечь в состав последователей. Однако религиозная группа не была официально зарегистрирована, поэтому он не мог проводить миссионерскую деятельность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. В результате его оштрафовали на 5000 рублей.

Постановление мирового судьи вступило в законную силу.


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