Городищенца оштрафовали за привлечение людей в религиозную организацию

В результате проверки установлено, что в Городище пастор религиозной группы распространял информацию о ней среди жителей города. Мужчина надеялся привлечь в состав последователей. Однако религиозная группа не была официально зарегистрирована, поэтому он не мог проводить миссионерскую деятельность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. В результате его оштрафовали на 5000 рублей.

Постановление мирового судьи вступило в законную силу.