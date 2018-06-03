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В Пензе пенсионерка отдала деньги обманщику за «откуп» сына

3 июня в 15:28 352 просмотра

В Пензе возбудили уголовное дело по факту мошенничества. На уловку попалась 71-летняя женщина.

Пенсионерке позвонил неизвестный. Женщина подумала, что это ее сын, так как голоса их были похожи. Мужчина сообщил, что попал в аварию и ему грозит уголовная ответственность. Однако этого можно избежать, если прямо сейчас отдать деньги, которых у него при себе нет.

Пожилая женщина перечислила 40 тысяч рублей по реквизитам, которые ей продиктовал по телефону лже-сын. Через некоторое время она узнала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось разыскать злоумышленника. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Сердобского района. Мужчина признался в содеянном.


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