В Пензе пенсионерка отдала деньги обманщику за «откуп» сына

Пенсионерке позвонил неизвестный. Женщина подумала, что это ее сын, так как голоса их были похожи. Мужчина сообщил, что попал в аварию и ему грозит уголовная ответственность. Однако этого можно избежать, если прямо сейчас отдать деньги, которых у него при себе нет.

Пожилая женщина перечислила 40 тысяч рублей по реквизитам, которые ей продиктовал по телефону лже-сын. Через некоторое время она узнала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска удалось разыскать злоумышленника. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Сердобского района. Мужчина признался в содеянном.