Стал известен состав сборной России на ЧМ по футболу

Российский футбольный союз опубликовал окончательный состав сборной страны на Чемпионат мира FIFA 2018. В список вошли 23 спортсмена.

Главный тренер российской команды Станислав Черчесов в последний момент решил отказаться от четырех футболистов, которые провели сборы в Австрии, — Сослана Джанаева, Романа Нойштедтера, Александар Ташаева и Федора Чалова, пишет «Российская газета».

Заявка российской сборной на Чемпионат мира по футболу:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Далер Кузяев, Александр Ерохин, Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов («Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Федор Смолов («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»).

5 июня российской сборной предстоит сразиться в контрольном матче с Турцией. Первая игра Чемпионата мира для нашей команды состоится 14 июня, Россия будет противостоять Саудовской Аравии.

Возрастные ограничения на матчи — 0+.