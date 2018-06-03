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Стал известен состав сборной России на ЧМ по футболу

3 июня в 15:43 250 просмотров
опубликовал окончательный состав сборной страны на Чемпионат мира FIFA 2018. В список вошли 23 спортсмена.

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Российский футбольный союз опубликовал окончательный состав сборной страны на Чемпионат мира FIFA 2018. В список вошли 23 спортсмена.

Главный тренер российской команды Станислав Черчесов в последний момент решил отказаться от четырех футболистов, которые провели сборы в Австрии, — Сослана Джанаева, Романа Нойштедтера, Александар Ташаева и Федора Чалова, пишет «Российская газета».

Заявка российской сборной на Чемпионат мира по футболу:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Далер Кузяев, Александр Ерохин, Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов («Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Федор Смолов («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»).

5 июня российской сборной предстоит сразиться в контрольном матче с Турцией. Первая игра Чемпионата мира для нашей команды состоится 14 июня, Россия будет противостоять Саудовской Аравии.

Возрастные ограничения на матчи — 0+.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D1%8F%D1%87-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-488700/

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