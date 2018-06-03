В Пензе 9 июня стартует фестиваль «Канитель». Полное расписание

Организаторы фестиваля отмечают, что его изюминкой станет знакомство с традиционными народными ремеслами. В «Ремесленной деревне» будут представлены кузнечное дело, гончарные мастерские, валяние, народная роспись, резьба по дереву, работа с берестой, бисероплетение, вязание, изготовление традиционной одежды и многое другое.
Кроме этого, пройдут мастер-классы, викторины, выставка в библиомобиле, будут работать ручной зоопарк, роллер-шоу и детская игротека.
Локации фестиваля развернутся на улице Московской, Фонтанной площади, в скверах «Кукушка» и «Копилка пословиц».
Расписание фестиваля «Канитель»
Все 4 дня на фестивале:
9:00−19:00 Ярмарка. Улица Московская, Сквер «Копилка пословиц», площадь Ленина.
9:00−21:00 Трапезная. Разнообразная еда на любой вкус от наших партнеров. Для детей и взрослых. Фонтанная площадь.
10:00−18:00 Роспись мехенди, аквагрим. Улица Московская, Сквер «Копилка пословиц», площадь Ленина.
11:00−20:00 Этнические ритмы ансамбля «WUAMBRAKUNA». Напротив ТЦ «Империя».
11:00−18:00 Ручной зоопарк. Фонтанная площадь.
11:00−18:00 Веселые развлечения от батутного парка «7 небо». Фонтанная площадь.
11:00−18:00 Конкурс аквагрима и боди-арта от компании «Аквагрим-Профи». Итоги конкурса будут подведены 12 июня. Подробности по тел +7−987−510−05−15. Фонтанная площадь.
12:00−17:00 «Фонд помощи бездомным животным»: выставка и пристрой животных, благотворительная ярмарка, фотозона с животными. Улица Московская (на входе в сквер «Кукушка»).
12:00−18:00 Мастер-классы по традиционным и современным ремеслам от участников ярмарки. Ищите табличку «Мастер-класс». Все площадки фестиваля.
12:00−18:00 Батуты — на всех площадках фестиваля.
12:00−21:00 Мастер-классы и шоу «Огня и металла» от кузнеца Максима Налейкина (г. Самара). Ковка гвоздей, подков, сувенирных изделий. Фонтанная площадь.
12:00−18:00 Мастер-классы от креативной мастерской LEROY MERLIN. Начало мастер-классов в 12:00, 14:00, 16:00. Фонтанная площадь.
14:00−16:00 Мастер-класс для детей и взрослых о рождении настоящей муки, хлеба и других натуральных продуктов от компании «ПравХлеб». Улица Московская.
14:00−18:00 Работает фотобудка на Фонтанной площади.
«Ремесленная деревня». Улица Московская, напротив Фонтанной площади.
9:00−20:00 Мастер-класс на гончарном круге от Ивана Учаева (г. Сызрань).
12:00−18:00 Мастер-класс «Роспись открытки в традиционной гжельской технике» от Зайцевой Натальи (Московская область).
12:00−14:00 Мастер-класс «Северное маслоделие» от торговой марке «ЛадоЯр» (г. Екатеринбург)
12:00−14:00 Мастер-класс по работе с ручным инструментом по коже от Игоря Табакова (г. Нижний Новгород)
13:00−15:00 Мастер-класс по смалыванию цельнозерновой муки от Алены Игнатьевой («Алёнушки хлеб», г. Пенза)
13:00−14:00 Мастер-класс «Кукла-феечка из шерсти» от Татьяны Скляр (г. Самара) нечетные дни
14:00−15:00 Мастер-класс «Деревянная ложка» от Александра Осокина (г. Саратов).
15:00−16:00 Мастер-класс «Брошь-цветок» от Татьяны Скляр (г. Самара) четные дни
15:00−16:00 Мастер-класс «Приготовление Иван-чая» / «Блюда из дикоросов» от Владимира Тихонова (г. Никольск Пензенская область).
16:00−18:00 Мастер-класс по изготовлению печатных пряников на пряничной доске от Анастасии Суворовой (г. Нижний Новгород).
16:00−18:00 Мастер-класс по катаным восковым свечам от Шевяковой Светланы (Инклюзивная гончарная мастерская «Капля Солнца», г. Пенза).
Площадка «Волжский разгуляй» + «Хорошие Люди». Сквер «Кукушка».
12:00−20:00 Экспозиция парусного судна «ЯЛ» от Кемпинг-Парка «Volga Discovery».
12:00−18:00 Стрельбища в арбалетно-лучном тире.
12:00−18:00 Релакс-зона с гамаками от компании EasyHike (Крым) и креслами-грушами от группы «Идеальные подарки» (г. Пенза).
15:00−18:00 Творческие мастер-классы для дошкольников и младших школьников от BabyClub «УМКА».
15:00−18:00 Работа площадки «Здравополис»: мастер-классы «Ловцы снов», «Полезный хлеб за 5 минут своими руками», занятия по йоге, медитация и лекция по Адвайте, мастер-класс от «Школы гармоничного питания», «Здравая Ярмарка». Подробности по тел. +7 937 403 37 33.
9−11 июня 15:00−18:00, 12 июня 18:00−21:00
Сцена авторской и бардовской песни. Выступление авторов-исполнителей: Дмитрий Букин, Андрей Кузнецов, Юлия Дадонова, Настя Жук, Дети Энлиля, Ксения Солдаткина с ансамблем, дуэт Белый тигр, дуэт Мокеев-Филатов, Дмитрий Миляйкин, Елисей Селиванов, МитрийЮрич, Алексей Горячев и группа 4.0.3, Любители этого дела, JamElectricOrchestra, Breadлибр и многих других.
11:00−18:00 мастер-классы. Площадка «Детский Научный Клуб».
«Головоломка». Собираем головоломки и картины из кубиков Рубика
«МатематикУм». Математическая игротека
«Научная игротека». Умные игры и игрушки
«Творческая лаборатория». Мастер-классы «Многогранники», «Воздушные замки», «Флексагоны».
«Закулисье». Секреты кукольного мастера.
9 июня
Фонтанная площадь (сцена).
14:00−14:30 Церемония открытия фестиваля. Выступление официальных лиц и организаторов фестиваля.
Сквер Дениса Давыдова.
16:00−18:00 Концертная программа в рамках фестиваля «Музыка улицам города».
9 и 10 июня
11:00−16:00 «Библиомобиль» от областной библиотеки им. Лермонтова. Фонтанная площадь.
Выставка «Книга + фантазия».
Увлекательный мастер-класс «Подарочная коробка».
Продажа книг от Пензенской областной библиотеки имени
10 июня
9:00−17:00 Обзорная экскурсия «Пенза — это маленький Париж» от туристической фирмы «Беркут». Запись по тел.+7−927−38−38−746.
Фонтанная площадь.
11:00−20:00 Мастер-классы на роликах, роллер-шоу, ростовые куклы, детская игротека, конкурсы от «Роллердрома» и парка «Олимпийский». *
Сквер Дениса Давыдова.
14:00−17:00 Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля «Музыка улицам города». *
11 июня
11:45−14:00 Пешеходная экскурсия «Очарование старой Пензы» от туристической фирмы «Беркут». Запись по тел.+7−927−38−38−746.
Улица Московская (от ТЦ «Арбат» до Драматического театра).
17:00−17:30 Парад детских колясок*
17:30−18:00 Детская шоу-программа. Около Драматического театра*
Сквер Дениса Давыдова
14:00−17:00 Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля «Музыка улицам города» *
Фонтанная площадь.
11:00−20:00 Мастер-классы на роликах, роллер-шоу, ростовые куклы, детская игротека, конкурсы от «Роллердрома» и парка «Олимпийский». *
12 июня
11:45−14:00 Пешеходная экскурсия «Улица Московская — часть городской судьбы» от туристической фирмы «Беркут». Запись по тел.+7−927−38−38−746.
Этноплощадка «Казачий курень», организатор «Пензенский центр казачьей культуры». Сквер «Кукушка».
12:00−13:00 Выступление фольклорного ансамбля «Казачка» (с. Казачья Пелетьма).
13:00−15:00 Проведение межрегиональных отборочных соревнований по рубке шашкой «Казарла».
15:00−16:00 Выступление фольклорной группы «Пензенского центра казачьей культуры» в программе: песни, игры, танцы.
16:00−17:00 Показательные выступления по рубке шашкой. Награждение победителей соревнований.
Сквер Дениса Давыдова
12:00−20:00 «Литературный привал». *
15:00−16:30 Парад оркестров. *
17:00−19:00 Акция «В ожидании чуда». *
Улица Московская (от ТЦ «Арбат» до Драматического театра).
11.00 -18.00 Детский вернисаж. *
Фонтанная площадь (сцена).
12:00−14:00 Праздничная программа «С днем рождения, любимый город!» *
14:00−14:30 Акция «Розыгрыш путевок в санаторий «Березовая роща» и санаторий «им. Володарского»»
14:30−17:30 Концертная программа. *
18.00−19.00 Торжественная церемония закрытия фестиваля
Музыкальная программа — все четыре дня на Фонтанной площади. *
Возможны изменения и дополнения в программе. Подробнее в официальной группе фестиваля.