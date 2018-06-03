В Пензе 9 июня стартует фестиваль «Канитель». Полное расписание

С 9 по 12 июня пройдет международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» (0+). В Пензу съедутся мастера из 79 городов России и не только.

Организаторы фестиваля отмечают, что его изюминкой станет знакомство с традиционными народными ремеслами. В «Ремесленной деревне» будут представлены кузнечное дело, гончарные мастерские, валяние, народная роспись, резьба по дереву, работа с берестой, бисероплетение, вязание, изготовление традиционной одежды и многое другое.

Кроме этого, пройдут мастер-классы, викторины, выставка в библиомобиле, будут работать ручной зоопарк, роллер-шоу и детская игротека.

Локации фестиваля развернутся на улице Московской, Фонтанной площади, в скверах «Кукушка» и «Копилка пословиц».

Расписание фестиваля «Канитель»

Все 4 дня на фестивале:

9:00−19:00 Ярмарка. Улица Московская, Сквер «Копилка пословиц», площадь Ленина.

9:00−21:00 Трапезная. Разнообразная еда на любой вкус от наших партнеров. Для детей и взрослых. Фонтанная площадь.

10:00−18:00 Роспись мехенди, аквагрим. Улица Московская, Сквер «Копилка пословиц», площадь Ленина.

11:00−20:00 Этнические ритмы ансамбля «WUAMBRAKUNA». Напротив ТЦ «Империя».

11:00−18:00 Ручной зоопарк. Фонтанная площадь.

11:00−18:00 Веселые развлечения от батутного парка «7 небо». Фонтанная площадь.

11:00−18:00 Конкурс аквагрима и боди-арта от компании «Аквагрим-Профи». Итоги конкурса будут подведены 12 июня. Подробности по тел +7−987−510−05−15. Фонтанная площадь.

12:00−17:00 «Фонд помощи бездомным животным»: выставка и пристрой животных, благотворительная ярмарка, фотозона с животными. Улица Московская (на входе в сквер «Кукушка»).

12:00−18:00 Мастер-классы по традиционным и современным ремеслам от участников ярмарки. Ищите табличку «Мастер-класс». Все площадки фестиваля.

12:00−18:00 Батуты — на всех площадках фестиваля.

12:00−21:00 Мастер-классы и шоу «Огня и металла» от кузнеца Максима Налейкина (г. Самара). Ковка гвоздей, подков, сувенирных изделий. Фонтанная площадь.

12:00−18:00 Мастер-классы от креативной мастерской LEROY MERLIN. Начало мастер-классов в 12:00, 14:00, 16:00. Фонтанная площадь.

14:00−16:00 Мастер-класс для детей и взрослых о рождении настоящей муки, хлеба и других натуральных продуктов от компании «ПравХлеб». Улица Московская.

14:00−18:00 Работает фотобудка на Фонтанной площади.

«Ремесленная деревня». Улица Московская, напротив Фонтанной площади.

9:00−20:00 Мастер-класс на гончарном круге от Ивана Учаева (г. Сызрань).

12:00−18:00 Мастер-класс «Роспись открытки в традиционной гжельской технике» от Зайцевой Натальи (Московская область).

12:00−14:00 Мастер-класс «Северное маслоделие» от торговой марке «ЛадоЯр» (г. Екатеринбург)

12:00−14:00 Мастер-класс по работе с ручным инструментом по коже от Игоря Табакова (г. Нижний Новгород)

13:00−15:00 Мастер-класс по смалыванию цельнозерновой муки от Алены Игнатьевой («Алёнушки хлеб», г. Пенза) 13:00—14:00 Мастер-класс «Игольницы"/"Игрушки-примитивы» от Аллы Мурзиной (г. Борисоглебск).

13:00−14:00 Мастер-класс «Кукла-феечка из шерсти» от Татьяны Скляр (г. Самара) нечетные дни

14:00−15:00 Мастер-класс «Деревянная ложка» от Александра Осокина (г. Саратов).

15:00−16:00 Мастер-класс «Брошь-цветок» от Татьяны Скляр (г. Самара) четные дни

15:00−16:00 Мастер-класс «Приготовление Иван-чая» / «Блюда из дикоросов» от Владимира Тихонова (г. Никольск Пензенская область).

16:00−18:00 Мастер-класс по изготовлению печатных пряников на пряничной доске от Анастасии Суворовой (г. Нижний Новгород).

16:00−18:00 Мастер-класс по катаным восковым свечам от Шевяковой Светланы (Инклюзивная гончарная мастерская «Капля Солнца», г. Пенза).

Площадка «Волжский разгуляй» + «Хорошие Люди». Сквер «Кукушка».

12:00−20:00 Экспозиция парусного судна «ЯЛ» от Кемпинг-Парка «Volga Discovery».

12:00−18:00 Стрельбища в арбалетно-лучном тире.

12:00−18:00 Релакс-зона с гамаками от компании EasyHike (Крым) и креслами-грушами от группы «Идеальные подарки» (г. Пенза).

15:00−18:00 Творческие мастер-классы для дошкольников и младших школьников от BabyClub «УМКА».

15:00−18:00 Работа площадки «Здравополис»: мастер-классы «Ловцы снов», «Полезный хлеб за 5 минут своими руками», занятия по йоге, медитация и лекция по Адвайте, мастер-класс от «Школы гармоничного питания», «Здравая Ярмарка». Подробности по тел. +7 937 403 37 33.

9−11 июня 15:00−18:00, 12 июня 18:00−21:00

Сцена авторской и бардовской песни. Выступление авторов-исполнителей: Дмитрий Букин, Андрей Кузнецов, Юлия Дадонова, Настя Жук, Дети Энлиля, Ксения Солдаткина с ансамблем, дуэт Белый тигр, дуэт Мокеев-Филатов, Дмитрий Миляйкин, Елисей Селиванов, МитрийЮрич, Алексей Горячев и группа 4.0.3, Любители этого дела, JamElectricOrchestra, Breadлибр и многих других.

11:00−18:00 мастер-классы. Площадка «Детский Научный Клуб».

«Головоломка». Собираем головоломки и картины из кубиков Рубика

«МатематикУм». Математическая игротека

«Научная игротека». Умные игры и игрушки

«Творческая лаборатория». Мастер-классы «Многогранники», «Воздушные замки», «Флексагоны».

«Закулисье». Секреты кукольного мастера.

9 июня

Фонтанная площадь (сцена).

14:00−14:30 Церемония открытия фестиваля. Выступление официальных лиц и организаторов фестиваля.

Сквер Дениса Давыдова.

16:00−18:00 Концертная программа в рамках фестиваля «Музыка улицам города».

9 и 10 июня

11:00−16:00 «Библиомобиль» от областной библиотеки им. Лермонтова. Фонтанная площадь.

Выставка «Книга + фантазия».

Увлекательный мастер-класс «Подарочная коробка».

Продажа книг от Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова .

10 июня

9:00−17:00 Обзорная экскурсия «Пенза — это маленький Париж» от туристической фирмы «Беркут». Запись по тел.+7−927−38−38−746.

Фонтанная площадь.

11:00−20:00 Мастер-классы на роликах, роллер-шоу, ростовые куклы, детская игротека, конкурсы от «Роллердрома» и парка «Олимпийский». *

Сквер Дениса Давыдова.

14:00−17:00 Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля «Музыка улицам города». *

11 июня

11:45−14:00 Пешеходная экскурсия «Очарование старой Пензы» от туристической фирмы «Беркут». Запись по тел.+7−927−38−38−746.

Улица Московская (от ТЦ «Арбат» до Драматического театра).

17:00−17:30 Парад детских колясок*

17:30−18:00 Детская шоу-программа. Около Драматического театра*

Сквер Дениса Давыдова

14:00−17:00 Концертная программа творческих коллективов в рамках фестиваля «Музыка улицам города» *

Фонтанная площадь.

11:00−20:00 Мастер-классы на роликах, роллер-шоу, ростовые куклы, детская игротека, конкурсы от «Роллердрома» и парка «Олимпийский». *

12 июня

11:45−14:00 Пешеходная экскурсия «Улица Московская — часть городской судьбы» от туристической фирмы «Беркут». Запись по тел.+7−927−38−38−746.

Этноплощадка «Казачий курень», организатор «Пензенский центр казачьей культуры». Сквер «Кукушка».

12:00−13:00 Выступление фольклорного ансамбля «Казачка» (с. Казачья Пелетьма).

13:00−15:00 Проведение межрегиональных отборочных соревнований по рубке шашкой «Казарла».

15:00−16:00 Выступление фольклорной группы «Пензенского центра казачьей культуры» в программе: песни, игры, танцы.

16:00−17:00 Показательные выступления по рубке шашкой. Награждение победителей соревнований.

Сквер Дениса Давыдова

12:00−20:00 «Литературный привал». *

15:00−16:30 Парад оркестров. *

17:00−19:00 Акция «В ожидании чуда». *

Улица Московская (от ТЦ «Арбат» до Драматического театра).

11.00 -18.00 Детский вернисаж. *

Фонтанная площадь (сцена).

12:00−14:00 Праздничная программа «С днем рождения, любимый город!» *

14:00−14:30 Акция «Розыгрыш путевок в санаторий «Березовая роща» и санаторий «им. Володарского»»

14:30−17:30 Концертная программа. *

18.00−19.00 Торжественная церемония закрытия фестиваля

Музыкальная программа — все четыре дня на Фонтанной площади. *

Возможны изменения и дополнения в программе. Подробнее в официальной группе фестиваля.

