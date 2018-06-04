В Пензенской области увеличили грантовую поддержку фермерских хозяйств

«Поддержка небольших хозяйств, семейных ферм дает возможность обеспечивать работой местных жителей, создает налогооблагаемую базу для развития территорий, позволяет производить качественную экологически чистую продукцию, которая очень востребована населением», — отметил Иван Белозерцев.

В настоящее время на территории области организовано свыше 1820 крестьянских хозяйств, из них около 100 создано в этом году. Субсидии начинающим фермерам предоставляются в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014−2020 годы».

В 2018 году на развитие фермерских хозяйств предусмотрено 135,9 млн рублей, что к уровню прошлого года составляет 120%, сообщает пресс-центр облправительства.

В последующие годы государственной программой предусмотрено увеличение финансирования мероприятий.