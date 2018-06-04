Пензенцы обсуждают уместность установленной в ПГУ иконы

В Пензенском государственном университете установлен ящик для пожертвований на храм. Жителей города удивило дополнение к нему — икона и лампада.

Пензенец Владимир Кузнецов разместил на своей страничке в Facebook фотографию с ящиком для пожертвований в восьмом корпусе ПГУ. В комментариях к посту развернулась дискуссия: одни считают, что всему должно быть свое место, другие не видят в этом ничего плохого.

«Разве студентам запрещено верить? Жертвовать?» — поинтересовался пользователь Антон.

«Вера — это настолько личное и особенное, и навязываться никому не должна. В светских учреждениях атрибутика каких-либо конфессий присутствовать не должна. Светская жизнь — это одна сторона нашего существования, религия — это другая сторона жизни. И смешиваться они не должны», — поделилась мнением жительница города Надежда.

Мы обратились за комментарием к представителю православной церкви. И. о. секретаря Пензенской епархии, протоирей Павел считает, что в размещении иконы в фойе университета нет ничего предосудительного.

«Все уместно, верующих студентов много, они лишний раз придут, помолятся, перекрестятся, попросят благословения. Богохульство — это когда иконы оскверняются, а в этом никакого богохульства нет», — отметил он.

Чтобы получить комментарий руководства ПГУ, информагентство подготовило официальный запрос.