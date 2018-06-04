Пензенцы оценили ролик-заставку ЧМ по футболу
В Пензе на Дне города выступит «Хор Турецкого»
Полная программа мероприятий на День России и День города
В Пензе заработал многоязыковой call-центр для болельщиков ЧМ
Вам будет интересно
Наши новости
На Окружной с корнем вырвало канализационный люк. ФОТО и ВИДЕО
В Пензенской области на трассе столкнулись «КамАЗ» и легковушка. ВИДЕО
Пензячка ищет свидетелей ДТП на Сурском мосту
В Сети появилось видео аварии с перевернувшимся авто в Арбеково
В Арбеково насмерть сбили пешехода на «зебре»
У торгового центра на ул. Калинина эвакуировали несколько машин. ВИДЕО
В Пензе произошла авария с участием «Яндекс.Такси»
В Пензе легковушка и автобус оказались в западне
Пензенцев шокировало ДТП в Арбеково. ФОТО
В Пензе дерево раздавило такси. ФОТО

Пензенцы обсуждают уместность установленной в ПГУ иконы

4 июня в 10:51 670 просмотров

В Пензенском государственном университете установлен ящик для пожертвований на храм. Жителей города удивило дополнение к нему — икона и лампада.

Пензенец Владимир Кузнецов разместил на своей страничке в Facebook фотографию с ящиком для пожертвований в восьмом корпусе ПГУ. В комментариях к посту развернулась дискуссия: одни считают, что всему должно быть свое место, другие не видят в этом ничего плохого.

«Разве студентам запрещено верить? Жертвовать?» — поинтересовался пользователь Антон.

«Вера — это настолько личное и особенное, и навязываться никому не должна. В светских учреждениях атрибутика каких-либо конфессий присутствовать не должна. Светская жизнь — это одна сторона нашего существования, религия — это другая сторона жизни. И смешиваться они не должны», — поделилась мнением жительница города Надежда.

Мы обратились за комментарием к представителю православной церкви. И. о. секретаря Пензенской епархии, протоирей Павел считает, что в размещении иконы в фойе университета нет ничего предосудительного.

«Все уместно, верующих студентов много, они лишний раз придут, помолятся, перекрестятся, попросят благословения. Богохульство — это когда иконы оскверняются, а в этом никакого богохульства нет», — отметил он.

Чтобы получить комментарий руководства ПГУ, информагентство подготовило официальный запрос.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1859252944120721&set=a.704676636245030.1073741827.100001081008071&type=3&theater

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Спецпроекты
Еще...