В Пензе на Дне города выступит «Хор Турецкого»

В Пензе 12 июня на День города при поддержке губернатора Ивана Белозерцева и правительства области выступит «Хор Турецкого» (0+).

Музыканты споют на Юбилейной площади.

Пригласил на День России принять участие в торжествах прославленный коллектив — Хор Турецкого. 12 июня он выступит на Юбилейной площади с проектом «Праздник песни», стать частью которого сможет каждый пензенец и гость города. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 4 июня 2018 г.

«Хор Турецкого» — российский музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Основа уникальной концепции коллектива — «живые» голоса. Коллектив не имеет репертуарных границ — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе — а капелла, и могут заменить своими голосами оркестр. Десять вокалистов представляют всю палитру мужских певческих голосов.

Начало — в 20.00, вход — свободный.