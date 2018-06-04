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В Пензе на Дне города выступит «Хор Турецкого»

4 июня в 11:11 596 просмотров
«Хор Турецкого» (0+).

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В Пензе 12 июня на День города при поддержке губернатора Ивана Белозерцева и правительства области выступит «Хор Турецкого» (0+).

Музыканты споют на Юбилейной площади.

«Хор Турецкого» — российский музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Основа уникальной концепции коллектива — «живые» голоса. Коллектив не имеет репертуарных границ — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе — а капелла, и могут заменить своими голосами оркестр. Десять вокалистов представляют всю палитру мужских певческих голосов.

Начало — в 20.00, вход — свободный.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=zqF6AOEtsL8&feature=youtu.be

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