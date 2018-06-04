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В Пензе собирают средства на показ фильма об Артемии Троицком

4 июня в 11:37 512 просмотров
(18+) о легендарном музыкальном критике и журналисте Артемии Троицком. Для организации яркого события требуется помощь.

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Пензенским зрителям хотят показать новый фильм (18+) о легендарном музыкальном критике и журналисте Артемии Троицком. Для организации яркого события требуется помощь.

Планируется, что показ должен пройти с участием режиссера Андрея Айрапетова. Он расскажет о специфике съемок и работе над фильмом.

«Проект «Критик» — это не документальный фильм, это арт-проект в виде документального фильма. Он выдержан в коллажном стиле. Черно-белые интервью сменяются цветной анимацией, timelapse видео, видеокадрами из фильмов и телепередач с участием Артемия Троицкого, отрывками его статей и фотографиями», — отметили организаторы.

Чтобы мероприятие состоялось, требуются деньги, они пойдут на оплату проезда и проживания режиссера, а также зала для показа фильма. Сбор средств организует пензенский некоммерческий проект «Интеллектуальный парк «Академия» при поддержке фонда «Гражданский союз».

Требуется примерно 15000 рублей. Подробности о том, как помочь проекту и куда пойдут деньги, смотрите здесь.

Артемий Троицкий — музыкальный критик и журналист, первый ди-джей в СССР, автор первых советских книг о рок-н-ролле, создатель и ведущий культовых музыкальных радио- и телепередач, автор он-лайн передач об истории рока. Он был организатором первого советского рок-фестиваля. Уже 40 лет он считается абсолютным авторитетом по музыке не только в России, но и за рубежом.

Кроме Артемия Троицкого в фильме «Критик» участвуют Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Петр Мамонов, Евгений Хавтан, Александр Липницкий, Василий Шумов, Андрей Тропилло, Всеволод Гаккель, Алексей Белов, Илья Лагутенко и другие.

Фотография: скриншот - https://vk.com/criticdocfilm?z=video-129245108_456239122%2Fvideos-129245108%2Fpl_-129245108_6

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