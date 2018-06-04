Российские авиакомпании могут не пускать дебоширов на самолет

В Воздушный кодекс внесли поправки, согласно которым авиабилет может быть аннулирован, если пассажир внесен в «черный список», сообщает « Интерфакс ».

Попасть в него можно за невыполнение распоряжений командира самолета, за хулиганство или за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта.

Перевозчик включит дебошира в «черный список» в течение 30 дней после получения решения суда. Человек будет находиться в этом списке в течение одного года.

Пустить на борт дебошира можно будет в нескольких случаях: если он возвращается в Россию из места, из которого можно добраться только на самолете или если он подлежит депортации из страны туда, куда можно добраться только авиатранспортом.

Кроме того, нельзя отказать в продаже билета, если хулиган летит к месту лечения и обратно, если он сопровождает инвалида к месту лечения, либо едет на похороны родственника. Все это должно быть документально подтверждено.

Также компания-перевозчик должна сообщить пассажиру о том, что его внесли в «черный список».