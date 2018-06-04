Пензенцы оценили ролик-заставку ЧМ по футболу
В Пензе на Дне города выступит «Хор Турецкого»
Полная программа мероприятий на День России и День города
В Пензе заработал многоязыковой call-центр для болельщиков ЧМ
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области выделят средства на оснащение оборудованием IT-колледжа
В Пензе заработал многоязыковой call-центр для болельщиков ЧМ
Полная программа мероприятий на День России и День города
В Пензе собирают средства на показ фильма об Артемии Троицком
В Пензе на Дне города выступит «Хор Турецкого»
В Пензе 9 июня стартует фестиваль «Канитель». Полное расписание
Пензенские школьники сдали ЕГЭ по профильной математике
В Пензе благотворительный спектакль «Давным-давно» встретили овациями. ВИДЕО
В Пензе состоится благотворительный спектакль
Студенты ПГАУ, победившие в проекте «Новое поколение «Дамате», получили награды

Пензенцы оценили ролик-заставку ЧМ по футболу

4 июня в 14:00 286 просмотров
(0+), который через пару недель стартует в России. Она появилась на официальном канале ФИФА в YouTube.

" data-title="Пензенцы оценили ролик-заставку ЧМ по футболу — Пенза-пресс, рунет за день">

В Сети появилась официальная заставка Чемпионата мира по футболу (0+), который через пару недель стартует в России. Она появилась на официальном канале ФИФА в YouTube.

На ней отражены основные символы городов, которые будут принимать чемпионат, — Екатеринбурга, Москвы, Волгограда, Саранска, Калининграда, Сочи, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новогорода, Ростова-на-Дону, Самары.

Пензенцы в соцсетях отмечают, что ролик достойный, но в нем присутствует капля восточного колорита.

Также недавно ФИФА презентовала официальную песню чемпионата. Ее исполнили американский актер и рэпер Уилл Смит, албанская певица Эра Истрефи, исполнитель Ники Джем. Клип на нее презентуют 7 июня.

Возрастные ограничения на ролик, песню и чемпионат — 0+.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=0B_Lu-Im408

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...