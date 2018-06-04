Пензенцы оценили ролик-заставку ЧМ по футболу

В Сети появилась официальная заставка Чемпионата мира по футболу (0+), который через пару недель стартует в России. Она появилась на официальном канале ФИФА в YouTube .

На ней отражены основные символы городов, которые будут принимать чемпионат, — Екатеринбурга, Москвы, Волгограда, Саранска, Калининграда, Сочи, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новогорода, Ростова-на-Дону, Самары.

Пензенцы в соцсетях отмечают, что ролик достойный, но в нем присутствует капля восточного колорита.

Также недавно ФИФА презентовала официальную песню чемпионата. Ее исполнили американский актер и рэпер Уилл Смит, албанская певица Эра Истрефи, исполнитель Ники Джем. Клип на нее презентуют 7 июня.

Возрастные ограничения на ролик, песню и чемпионат — 0+.