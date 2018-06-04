Пензенцы оценили ролик-заставку ЧМ по футболу
В Пензе на Дне города выступит «Хор Турецкого»
Полная программа мероприятий на День России и День города
В Пензе заработал многоязыковой call-центр для болельщиков ЧМ
Вам будет интересно
Наши новости
Российские авиакомпании могут не пускать дебоширов на самолет
Холостяк Егор Крид выбрал невесту
Facebook уличили в передаче данных пользователей
Правительство РФ хочет расформировать Росимущество
Россияне задолжали банкам четыре триллиона рублей
Ученые разработали заменитель зубной эмали
Стал известен состав сборной России на Чемпионат мира по футболу
Разработчики Instagram рассказали алгоритм сортировки постов
Вице-премьер России объяснил рост цен на бензин
Мозг человека способен предсказывать боль — ученые

Победитель реалити СТС похудел на 82 килограмма

4 июня в 14:11 240 просмотров
«Взвешенные и счастливые люди» (12+) производства компании «Вайт медиа».

" data-title="Победитель реалити СТС похудел на 82 килограмма — Пенза-пресс, рунет за день">

2 июня на канале СТС состоялся финал реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» (12+) производства компании «Вайт медиа».

Главный приз — 2 500 000 рублей — достался 28-летнему Антону Авдуевскому из Ачинска (Красноярский край), который достиг лучшего результата за всю историю проекта и установил новый рекорд, сбросив половину своего начального веса, — 82 килограмма.

Второй приз шоу — 500 000 рублей — получил 28-летний Андрей Шляхов из города Волжского (Волгоградская область), показавший лучший результат борьбы с лишним весом в домашних условиях после ухода из проекта. Герою удалось похудеть на 73 килограмма, что составляет 46,49% от его первоначального веса. Всего в четвертом сезоне за новую жизнь боролись 18 участников со всей России, которые сбросили в совокупности 875 килограммов.

«Я доказал, прежде всего, самому себе, что я очень сильный человек. Конечно, я рад, что в свое время мне пришла идея поучаствовать в кастинге проекта, ведь после этого моя жизнь круто поменялась. Более того, я не собираюсь останавливаться, а пойду дальше — в моих планах сдать нормативы по триатлону, а это бег, велосипед и плавание», — поделился победитель шоу Антон Авдуевский.
Свой выигрыш Антон планирует потратить на погашение ипотечного кредита, а на оставшуюся сумму хочет отправиться в путешествие вместе с финалисткой реалити — 28-летней москвичкой Аней Лежневой, с которой в проекте у него завязались романтические отношения. За сердце девушки боролся и второй победитель — Андрей Шляхов, покинувший проект на 11-й неделе.

«Когда я вернулся домой, самым сложным было сдержаться и продолжить путь, который я начал в проекте. Все-таки там за нами присматривали тренеры и диетологи, режим дня был четко выстроен: сейчас тебе нужно поесть, потом ждет тренировка. А дома я сам себе и тренер, и диетолог, и контролер», — рассказал Андрей Шляхов.

Четвертый сезон самого популярного реалити-шоу про похудение и здоровый образ жизни «Взвешенные и счастливые люди» снимали в олимпийском Сочи. Ведущей проекта стала Анфиса Чехова, а в тренерский штаб вошли рэпер и фитнес-инструктор Серега, Мисс Олимпия, чемпионка России, Европы и мира по фитнес-бикини Наталья Луговских и легендарный спортсмен, телеведущий и известный актер Сергей Бадюк.

«Для меня каждый участник — супергерой, достойный быть в финале. Все боролись, выкладывались до последнего, преодолевали самих себя, включали силу воли, о существовании которой они раньше и не подозревали. Но самое главное, что никто никого ни разу не подставил, не предал, ни один из участников не пошел по головам. Это уникальный сезон, в котором все были добры друг к другу», — отметила Анфиса Чехова.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— 16 недель провели участники проекта в Сочи. В распоряжении героев были дом и кампус, расположенные на территории гостиничного комплекса площадью в 30 га. За новую жизнь «взвешенные» боролись на фоне олимпийских объектов, в горах Красной Поляны, на берегу Черного моря, в открытом карьере по добыче камня, на территории закрытой воинской части, в дельфинарии и дендрарии, в национальных заповедниках и на территории таких режимных объектов, как аэропорт и ж/д вокзал.

— В проекте СТС героям предстояло везти 14-тонные ратраки по снегу на высоте 2200 метров, переходить по 50-метровому полуразрушенному мосту, преодолевать 50-метровую полосу препятствий, поднимать себя на высоту 30 метров с помощью альпинистского сооружения, катить 20-килограммовые шары по трассе, удерживать 200-литровые бочки, наполненные песком, и бежать кросс по сочинскому автодрому.

— Самый тяжелый участник за всю историю проекта — машинист автокрана из Ивантеевки Александр Повагин — мужественно боролся со своими 250 килограммами и вошел в финальную четверку. Герой установил личный рекорд, потеряв больше трети своего веса, — 84 килограмма.

СПРАВКА О ПОБЕДИТЕЛЯХ

Антон Авдуевский, 28 лет, г. Ачинск, начальный вес — 167 кг.

В Ачинске все знают Антона как яркого, веселого парня, который организовывает и ведет мероприятия. Профессия обязывает его улыбаться, но он уверен, что это маска, а сам он «нелюдимый гном». Дома его никто не ждет, кроме змеи по имени Зоя — домашнего питомца. Набирать вес начал после смерти отца — в тот день Антон летел к нему на день рождения, но в итоге оказался на похоронах.

Андрей Шляхов, 28 лет, г. Волжский, начальный вес — 157 кг.

В девятом классе Андрей впервые влюбился, но девушка не отвечала взаимностью парню, который на тот момент уже весил 100 килограммов. Только в 28 лет Андрей задумался, что ему нужно похудеть. У него уже были попытки сбросить вес, но пищевые привычки семьи и отсутствие примера перед глазами мешали справиться со своей проблемой самостоятельно. По словам Андрея, как-то в детстве его отправили к бабушке на лето, а вернулся он уже «колобком».

Фотография: фото предоставлено телеканалом СТС

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...