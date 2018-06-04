Победитель реалити СТС похудел на 82 килограмма

Главный приз — 2 500 000 рублей — достался 28-летнему Антону Авдуевскому из Ачинска (Красноярский край), который достиг лучшего результата за всю историю проекта и установил новый рекорд, сбросив половину своего начального веса, — 82 килограмма.

Второй приз шоу — 500 000 рублей — получил 28-летний Андрей Шляхов из города Волжского (Волгоградская область), показавший лучший результат борьбы с лишним весом в домашних условиях после ухода из проекта. Герою удалось похудеть на 73 килограмма, что составляет 46,49% от его первоначального веса. Всего в четвертом сезоне за новую жизнь боролись 18 участников со всей России, которые сбросили в совокупности 875 килограммов.

«Я доказал, прежде всего, самому себе, что я очень сильный человек. Конечно, я рад, что в свое время мне пришла идея поучаствовать в кастинге проекта, ведь после этого моя жизнь круто поменялась. Более того, я не собираюсь останавливаться, а пойду дальше — в моих планах сдать нормативы по триатлону, а это бег, велосипед и плавание», — поделился победитель шоу Антон Авдуевский.

Свой выигрыш Антон планирует потратить на погашение ипотечного кредита, а на оставшуюся сумму хочет отправиться в путешествие вместе с финалисткой реалити — 28-летней москвичкой Аней Лежневой, с которой в проекте у него завязались романтические отношения. За сердце девушки боролся и второй победитель — Андрей Шляхов, покинувший проект на 11-й неделе.

«Когда я вернулся домой, самым сложным было сдержаться и продолжить путь, который я начал в проекте. Все-таки там за нами присматривали тренеры и диетологи, режим дня был четко выстроен: сейчас тебе нужно поесть, потом ждет тренировка. А дома я сам себе и тренер, и диетолог, и контролер», — рассказал Андрей Шляхов.

Четвертый сезон самого популярного реалити-шоу про похудение и здоровый образ жизни «Взвешенные и счастливые люди» снимали в олимпийском Сочи. Ведущей проекта стала Анфиса Чехова, а в тренерский штаб вошли рэпер и фитнес-инструктор Серега, Мисс Олимпия, чемпионка России, Европы и мира по фитнес-бикини Наталья Луговских и легендарный спортсмен, телеведущий и известный актер Сергей Бадюк.

«Для меня каждый участник — супергерой, достойный быть в финале. Все боролись, выкладывались до последнего, преодолевали самих себя, включали силу воли, о существовании которой они раньше и не подозревали. Но самое главное, что никто никого ни разу не подставил, не предал, ни один из участников не пошел по головам. Это уникальный сезон, в котором все были добры друг к другу», — отметила Анфиса Чехова.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— 16 недель провели участники проекта в Сочи. В распоряжении героев были дом и кампус, расположенные на территории гостиничного комплекса площадью в 30 га. За новую жизнь «взвешенные» боролись на фоне олимпийских объектов, в горах Красной Поляны, на берегу Черного моря, в открытом карьере по добыче камня, на территории закрытой воинской части, в дельфинарии и дендрарии, в национальных заповедниках и на территории таких режимных объектов, как аэропорт и ж/д вокзал.

— В проекте СТС героям предстояло везти 14-тонные ратраки по снегу на высоте 2200 метров, переходить по 50-метровому полуразрушенному мосту, преодолевать 50-метровую полосу препятствий, поднимать себя на высоту 30 метров с помощью альпинистского сооружения, катить 20-килограммовые шары по трассе, удерживать 200-литровые бочки, наполненные песком, и бежать кросс по сочинскому автодрому.

— Самый тяжелый участник за всю историю проекта — машинист автокрана из Ивантеевки Александр Повагин — мужественно боролся со своими 250 килограммами и вошел в финальную четверку. Герой установил личный рекорд, потеряв больше трети своего веса, — 84 килограмма.

СПРАВКА О ПОБЕДИТЕЛЯХ

Антон Авдуевский, 28 лет, г. Ачинск, начальный вес — 167 кг.

В Ачинске все знают Антона как яркого, веселого парня, который организовывает и ведет мероприятия. Профессия обязывает его улыбаться, но он уверен, что это маска, а сам он «нелюдимый гном». Дома его никто не ждет, кроме змеи по имени Зоя — домашнего питомца. Набирать вес начал после смерти отца — в тот день Антон летел к нему на день рождения, но в итоге оказался на похоронах.

Андрей Шляхов, 28 лет, г. Волжский, начальный вес — 157 кг.

В девятом классе Андрей впервые влюбился, но девушка не отвечала взаимностью парню, который на тот момент уже весил 100 килограммов. Только в 28 лет Андрей задумался, что ему нужно похудеть. У него уже были попытки сбросить вес, но пищевые привычки семьи и отсутствие примера перед глазами мешали справиться со своей проблемой самостоятельно. По словам Андрея, как-то в детстве его отправили к бабушке на лето, а вернулся он уже «колобком».