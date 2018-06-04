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«Дом.ru» гарантирует скорость интернета или вернет деньги

4 июня в 14:27 180 просмотров
«Дом.ru» первым среди российских федеральных интернет-провайдеров запускает предложение, в рамках которого гарантирует скорость интернета или возврат денежных средств.

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Телеком-оператор «Дом.ru» первым среди российских федеральных интернет-провайдеров запускает предложение, в рамках которого гарантирует скорость интернета или возврат денежных средств.

Поучаствовать в акции «Гарантия возврата» может любой клиент оператора, который с 1 июня по 31 августа подключит интернет или пакет услуг (интернет и ТВ) или переоформит договор на другое лицо, другой адрес. После подключения у клиента будет месяц, чтобы в личном кабинете на сайте https://domru.ru/ оценить скорость и качество интернета.

Если абонента все устраивает, он сможет выбрать подарок: скоростной бонус (увеличение скорости интернета до 100 Мбит/с), телеархив (доступ к ТВ-каналам в течение 3 дней после эфира), тематические пакеты каналов, подписки в видеотеке или «кубики» с дополнительными пакетами каналов в тарифе «Мой конструктор». Выбранный сервис будет доступен 3 месяца по специальной цене — 1 рубль в месяц.

Если у клиента есть вопросы к работе интернета, он может получить скидку на абонентскую плату и весь следующий месяц пользоваться услугами «Дом.ru» всего за 1 рубль. Выбирая этот вариант, клиент должен указать, чем он недоволен. Компания свяжется с ним, чтобы решить вопрос. Если абонент захочет расторгнуть договор, «Дом.ru» вернет деньги за пользование услугами.

«Отличный интернет важен для всех. Мы постоянно работаем над тем, чтобы интернет был быстрым и стабильным. По данным Speedtest, которые основаны на миллионах тестов российских пользователей, «Дом.ru» признан провайдером самого быстрого домашнего интернета — 2017. Мы уверены в качестве работы интернета и готовы гарантировать скорость доступа в сеть или вернуть деньги. Кроме того, для нас эта акция — прекрасная возможность получить обратную связь от абонентов сразу после подключения и стать ближе к клиентам», — сказал директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Подробные условия акции — на сайте «Дом.ru».


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