Пензенцы оценили ролик-заставку ЧМ по футболу
В Пензе на Дне города выступит «Хор Турецкого»
Полная программа мероприятий на День России и День города
В Пензе заработал многоязыковой call-центр для болельщиков ЧМ
Вам будет интересно
Наши новости
Стала известна личность жертвы ДТП в Арбеково
В Кузнецком районе грузовик столкнулся с иномаркой
В Земетчино не поделили дорогу мотоциклист и иномарка
В Пензе неизвестный сбил 19-летнего парня и скрылся
В Заре столкнулись «ГАЗель» и иномарка, есть пострадавшие
В Нижнеломовском районе на трассе столкнулись легковушка и фура
В Пензе «Яндекс.Такси» врезался в иномарку. ФОТО
В Лунинском районе сгорел деревянный дом
В Мокшанском районе на трассе столкнулись три авто. ВИДЕО
В Кузнецке мопед сбил пешехода

Полицейские разыскивают родных жертвы смертельного ДТП в Арбеково

4 июня в 15:11 376 просмотров
, погибшей в результате ДТП в микрорайоне Арбеково.

" data-title="Полицейские разыскивают родных жертвы смертельного ДТП в Арбеково — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе устанавливают личность женщины, погибшей в результате ДТП в микрорайоне Арбеково.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла 2 июня в 23.00 на проспекте Строителей. Автомобиль Lada Granta сбил женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшей.

Приметы: на вид — 30 лет, рост — 155−160 см, имеет худощавое телосложение, волосы — темные до плеч. Женщина была одета в клетчатую многоцветную болоньевую куртку, темно-синюю кофту, красную майку, черные леггинсы с надписью Adidas, серые кроссовки со вставками и шнурками синего цвета. При себе имела связку ключей.

«Если вам что-нибудь известно о погибшей, сообщите информацию по телефонам: 8-(8412)-599−641; 8-(8412)-599−645; 8−999−110−98−79 или 02», — добавили в ведомстве.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...