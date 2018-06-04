Полицейские разыскивают родных жертвы смертельного ДТП в Арбеково

В Пензе устанавливают личность женщины, погибшей в результате ДТП в микрорайоне Арбеково.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла 2 июня в 23.00 на проспекте Строителей. Автомобиль Lada Granta сбил женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшей.

Приметы: на вид — 30 лет, рост — 155−160 см, имеет худощавое телосложение, волосы — темные до плеч. Женщина была одета в клетчатую многоцветную болоньевую куртку, темно-синюю кофту, красную майку, черные леггинсы с надписью Adidas, серые кроссовки со вставками и шнурками синего цвета. При себе имела связку ключей.

«Если вам что-нибудь известно о погибшей, сообщите информацию по телефонам: 8-(8412)-599−641; 8-(8412)-599−645; 8−999−110−98−79 или 02», — добавили в ведомстве.