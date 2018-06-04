Житель Грабово погиб от ножа собутыльника

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ночь с 23 на 24 февраля мужчина пришел в баню к своему приятелю, чтобы выпить пива. После того, как алкоголь закончился, гость захотел выпить водки и предложил хозяину достать спиртное. После отказа он накинулся на сельчанина с ножом. Мужчина выхватил оружие и вонзил его в грудь собутыльника. Потерпевший скончался на месте.

Для того, чтобы скрыть следы случившегося сельчанин перетащил тело погибшего в машину, его куртку и телефон сжег в печи бани и лег спать. Утром он отвез тело за территорию Грабово и вытащил его на обочину недалеко от села Пыркино. Нож он выкинул на обратном пути.

После того, как полицейские обнаружили в машине следы крови, мужчина сознался. В результате ему назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишение прав на один год. Также с сельчанина взыскали расходы на погребение и компенсацию морального вреда матери погибшего.

Приговор не вступил в законную силу.