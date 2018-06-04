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Молодой пензенец во время работы лишился пальцев

4 июня в 16:00 786 просмотров

В Пензе возбудили уголовное дело по факту травмирования работника одной из организаций.

По данным следствия, 18 декабря 2017 года во время распила листа ламинированной древесно-стружечной плиты правая рука 23-летнего парня попала в станок.

«Это произошло из-за допущенных нарушений требований охраны труда», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате молодому человеку оторвало четыре пальца руки, а оставшийся палец — сильно травмирован. В связи с этим парень частично утратил трудоспособность.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-2243289/

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