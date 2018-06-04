Молодой пензенец во время работы лишился пальцев

В Пензе возбудили уголовное дело по факту травмирования работника одной из организаций.

По данным следствия, 18 декабря 2017 года во время распила листа ламинированной древесно-стружечной плиты правая рука 23-летнего парня попала в станок.

«Это произошло из-за допущенных нарушений требований охраны труда», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате молодому человеку оторвало четыре пальца руки, а оставшийся палец — сильно травмирован. В связи с этим парень частично утратил трудоспособность.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.