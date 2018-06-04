Кувайцев подписал соглашение о сотрудничестве Пензы и Рязани

Основным предметом подписания соглашения стало укрепление и расширение торгово-экономической, социальной и культурной сфер деятельности, отметили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев поблагодарил руководство города за прием и отметил высокую динамику развития Рязани.

«В каждом городе есть своя уникальность, но, тем не менее, у наших городов есть и общие черты. Опираясь на опыт старшего поколения, его знания и заслуги, мы стремимся сделать все возможное, чтобы горожане жили в комфортных условия», - сказал глава администрации Пензы.

Подписав соглашение, Виктор Кувайцев отметил, что партнерство позволит эффективно развивать городскую среду, совершенствовать методы муниципального управления, изучать лучшие муниципальные практики и повышать качество жизни граждан.

«Рады будем видеть вас в Пензе в любое удобное для вас время», — подытожил он.

Сергей Карабасов поблагодарил коллег за визит и подчеркнул, что Рязани интересен обмен опытом с Пензой. Он напомнил, что некоторые наработки города на Суре в сфере дошкольного образования уже были взяты ими на заметку.