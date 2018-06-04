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В Арбеково на пешеходном переходе сбили девушку. ФОТО

4 июня в 16:39 1852 просмотра

В микрорайоне Арбеково города Пензы 4 июня произошла авария. Об этом в Сети сообщил горожанин.

Пользователь разместил фотографии в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что ДТП произошло примерно в 14.55 на улице Тернопольская. Автомобиль Lada Priora сбил девушку.

«Девушка — в сознании и разговаривала с врачами, от боли не кричала, думаю, ее жизни ничего не угрожает», — добавил подписчик.

В комментариях пользователь написал, что сбили трех человек.

«Сбиты трое, другие автомобилисты пропускали, этот якобы не успел остановиться», — предположил пользователь Mustafa.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/typical_penza

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