Пензенцы оценили ролик-заставку ЧМ по футболу
В Пензе на Дне города выступит «Хор Турецкого»
Полная программа мероприятий на День России и День города
В Пензе заработал многоязыковой call-центр для болельщиков ЧМ
Вам будет интересно
Наши новости
В Саратовской области уровень смертности снизился на 0,3%
В России появятся новые пешеходные переходы
Победитель реалити СТС похудел на 82 килограмма
Российские авиакомпании могут не пускать дебоширов на самолет
Холостяк Егор Крид выбрал невесту
Facebook уличили в передаче данных пользователей
Правительство РФ хочет расформировать Росимущество
Россияне задолжали банкам четыре триллиона рублей
Ученые разработали заменитель зубной эмали
Стал известен состав сборной России на Чемпионат мира по футболу

Стали известны имена лучших юных чтецов России

4 июня в 17:07 294 просмотра
(6+).

" data-title="Стали известны имена лучших юных чтецов России — Пенза-пресс, рунет за день">

1 июня на Красной площади состоялся суперфинал конкурса юных чтецов в России — «Живая классика» (6+).

Победителями стали: Фатима Микаилова из Республики Дагестан, Михаил Непип из Севастополя и Елизавета Хвостикова из Краснодарского края.

«В День защиты детей нам не повезло с погодой: дул холодный ветер, температура в Москве не поднималась выше 10 градусов. Но наши чтецы согревали зрителей своими выступлениями. Удивительно, что за семь лет истории конкурса в этом году Краснодарский край победил четвертый раз. Мадина Вараева, Даниил Чернышко, Кирюша Литвинчук — и теперь Лиза Хвостикова! И это при том, что участникам из многих регионов не удается дойти даже до всероссийского финала. Интересно проанализировать, почему именно в этом регионе такие сильные команды, в чем их секрет? Среди победителей впервые оказались Дагестан и Севастополь. В регионах победителей будут встречать, как олимпийских чемпионов. Сейчас победа ребенка в «Живой классике» воспринимается как победа региона», — рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Для тех, кто не успел увидеть суперфинал в режиме онлайн, в открытом доступе оставили запись трансляции на сайте youngreaders.ru (или по ссылке: https://youtu.be/80gwe0M5v0Y).

Главной наградой для победителей стали путевки в творческие образовательные лагери «Живая классика» в Болгарии или Сочи, где дети будут писать рассказы под руководством писателей, снимать фильмы и заниматься актерским мастерством, также юные чтецы получили планшеты.

Кроме того, в этом году Национальный фонд правообладателей выпустит аудиокниги с участием суперфиналистов «Живой классики», эти книги получат в подарок участники конкурса следующего года.

В 2018 году в проекте приняло участие более 2500000 школьников из 85 регионов России. Конкурс проходил в несколько этапов: школьный, районный, региональный, всероссийский финал в «Артеке» и суперфинал на Красной площади.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...