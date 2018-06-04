Стали известны имена лучших юных чтецов России

Победителями стали: Фатима Микаилова из Республики Дагестан, Михаил Непип из Севастополя и Елизавета Хвостикова из Краснодарского края.

«В День защиты детей нам не повезло с погодой: дул холодный ветер, температура в Москве не поднималась выше 10 градусов. Но наши чтецы согревали зрителей своими выступлениями. Удивительно, что за семь лет истории конкурса в этом году Краснодарский край победил четвертый раз. Мадина Вараева, Даниил Чернышко, Кирюша Литвинчук — и теперь Лиза Хвостикова! И это при том, что участникам из многих регионов не удается дойти даже до всероссийского финала. Интересно проанализировать, почему именно в этом регионе такие сильные команды, в чем их секрет? Среди победителей впервые оказались Дагестан и Севастополь. В регионах победителей будут встречать, как олимпийских чемпионов. Сейчас победа ребенка в «Живой классике» воспринимается как победа региона», — рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Для тех, кто не успел увидеть суперфинал в режиме онлайн, в открытом доступе оставили запись трансляции на сайте youngreaders.ru (или по ссылке: https://youtu.be/80gwe0M5v0Y).

Главной наградой для победителей стали путевки в творческие образовательные лагери «Живая классика» в Болгарии или Сочи, где дети будут писать рассказы под руководством писателей, снимать фильмы и заниматься актерским мастерством, также юные чтецы получили планшеты.

Кроме того, в этом году Национальный фонд правообладателей выпустит аудиокниги с участием суперфиналистов «Живой классики», эти книги получат в подарок участники конкурса следующего года.

В 2018 году в проекте приняло участие более 2500000 школьников из 85 регионов России. Конкурс проходил в несколько этапов: школьный, районный, региональный, всероссийский финал в «Артеке» и суперфинал на Красной площади.