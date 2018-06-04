В ТПП РФ задумались о засилии федеральных каналов и перспективах регионального ТВ

В рамках конференции Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций «Российские медиа: проблемы и решения» 4 июня генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов встретился с вице-президентом ТПП РФ Максимом Фатеевым.

В рамках встречи обсуждались неоднозначное положение дел в медиаиндустрии и работа недавно созданного комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере коммуникаций.

Как отметил Степан Парфенов, в настоящее время медиаиндустрия переживает не самые лучшие времена.

«С отключением аналогового вещания мы прогнозируем полное переформатирование рынка СМИ. Такой институт как комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере коммуникаций может сыграть значительную роль при новом становлении рынка. Торгово-промышленная палата является одним из институтов взаимоотношения между бизнесом и властью, и не воспользоваться им для налаживания диалога — это стратегическая ошибка», — сказал гендиректор пензенского ТРК «Экспресс».

«В комитете будут работать средства массовой информации, как федеральные, так и региональные, чтобы была единая позиция по тем или иным законодательным актам, инициативам и действиям со стороны властей, профессионального сообщества по тому или иному направлению.

В частности, сейчас возникает вопрос стопроцентного перехода телерадиовещательных компаний, в том числе — и в регионах, на «цифру». Существуют «21» и «22 кнопки», но, тем не менее, те затраты, которые ложатся на региональное вещание, являются серьезным обременением для финансово-хозяйственных действий компаний. В этом есть угрозы экономического характера: региональные и муниципальные телекомпании могут не выдержать перехода на «цифру» либо им придется перейти в очень незаметный формат.

Второй аспект — общественный. В обществе обсуждается засилие федеральных каналов, отсутствие местной информации для жителей небольших городов и сел, которые интересуются не только федеральной повесткой, но и тем, что происходит на их политическом поле, в их общественной жизни. Это серьезный вопрос, который требует законодательного урегулирования. Думаю, данный комитет и будет поднимать эти вопросы, в том числе — перед депутатами Государственной Думы, и наши региональные эксперты подключены к этому.

Мы считаем, что региональные телерадиокомпании пользуются максимальным доверием со стороны граждан. […] Понятно, что федеральные телеканалы являются доминантой — они освещают глобальные вопросы развития общества, но не стоит забывать, что у нас — большая и великая страна и регионы абсолютно разные, но везде живут россияне. Осуждая повестку, нужно думать о них в первую очередь», — сказал Максим Фатеев.

Обсуждая поднятые вопросы, Степан Парфенов выразил мнение, что что совместная работа с ТПП позволит поднять проблему на новый уровень.

Фото с заседания комитета ТПП РФ