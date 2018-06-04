Губернатор поручил организовать реконструкцию Дома офицеров в две смены

Губернатор поинтересовался, какие работы выполнены в настоящее время и что предстоит сделать в этом году.

«Выполнен, в основном, демонтаж. Козырьков больше не будет, вместо них — парапет. Сейчас подняли кирпич на крышу, будем его выполнять. В этом году предстоит замена всех оконных и витражных конструкций, строительство пристроя — плюс 744 кв. метров. Общая площадь здания получится 7200 кв. метров», — рассказал представитель подрядной организации.

Несмотря на то, что здание обветшало, основные несущие конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, это позволяет его восстановить. В плане в 2018 году — закрыть цоколь, сделать кровлю, все наружные инженерные сети, чтобы к зиме пустить тепло.

В здании останутся спортивный и танцевальный залы, на первом этаже за счет административных помещений будут располагаться всевозможные кружки.

Глава региона попросил подрядную организацию изыскать возможность ведения работ опережающими темпами.

«Заложено на реконструкцию 100 млн рублей — это очень серьезные деньги. Надо делать все очень качественно», — подчеркнул он.

На объекте на сегодняшний день трудятся 40 человек. Иван Белозерцев заявил, что этого мало и надо организовать работы в две смены.

Кроме того, губернатор отметил необходимость продумать благоустройство прилегающей территории, несмотря на то, что эти работы намечены на 2019−2020 годы. Также планируется привести в порядок фасады домов, которые находятся рядом с Домом офицеров на красной линии.