Иван Белозерцев предложил создать Музей радио

«Я сегодня был в IT-колледже и видел их музей, там есть интересное оборудование и специалисты. Можно было бы собрать уникальную аппаратуру, организовать Музей радио. Детям был бы интересен такой объект, и здесь это можно предусмотреть», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что пока есть время внести корректировки в проект, поэтому любые идеи приветствуются. Также он напомнил, что работы должны идти по графику.

«Будете выпадать из графика — расторгнем контракт, заведем других на объект. Проект есть, рабочая документация есть, деньги заложены — выполняйте работы», — обратился глава региона к подрядчику.

Осматривая реконструкцию улицы Попова, губернатор просил устранить ряд изъянов на пешеходной дорожке, на которые указали местные жители. Также он поручил детально проработать реконструкцию дороги.