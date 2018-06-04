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Иван Белозерцев предложил создать Музей радио

4 июня в 17:59 272 просмотра

4 июня в ходе рабочей поездки губернатор Иван Белозерцев Пензенской области осмотрел сквер на Западной поляне.

«Я сегодня был в IT-колледже и видел их музей, там есть интересное оборудование и специалисты. Можно было бы собрать уникальную аппаратуру, организовать Музей радио. Детям был бы интересен такой объект, и здесь это можно предусмотреть», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что пока есть время внести корректировки в проект, поэтому любые идеи приветствуются. Также он напомнил, что работы должны идти по графику.

«Будете выпадать из графика — расторгнем контракт, заведем других на объект. Проект есть, рабочая документация есть, деньги заложены — выполняйте работы», — обратился глава региона к подрядчику.

Осматривая реконструкцию улицы Попова, губернатор просил устранить ряд изъянов на пешеходной дорожке, на которые указали местные жители. Также он поручил детально проработать реконструкцию дороги.


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